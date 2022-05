Ce beneficii materiale a avut Dani Oțil de pe urma Mihaelei Rădulescu. A recunoscut abia acum: „Am primit un BMW nou” VIDEO

Dani Oțil a recunoscut care au fost beneficiile materiale pe care le-a avut în relația cu Mihaela Rădulescu. Fanii lui știu de celebra relație pe care a avut-o în tinerețe alături de cunoscuta prezentatoare TV. Cei doi erau pe primele pagini ale ziarelor din cauza poveștii lor de iubire neobișnuite pentru acele vremuri. Ce a avut de câștigat iubitul moderator de la ,,Neatza cu Răzvan și Dani”? ,, Am început să apar mai peste tot”, a mărturisit el.

Celebrul prezentator de la ,,Neatza cu Răzvan și Dani” a vorbit despre relația care i-a adus un plus la succes. Acesta a avut o poveste de dragoste controversată alături de Mihaela Rădulescu, una din puținele femei cu care s-a afișat.

Cei doi au fost pe primele pagini ale ziarelor ani la rând, punând lumea mondenă pe jar. De asemenea, scenariul a fost mai picant după ce s-a auzit că mama lui Dani nu era deloc de acord cu iubirea lor interzisă.

Cu toate astea, cei doi nu au băgat în seamă gura lumii și au mers pe drumul lor. Soarta i-a despărțit însă, iar acum ambii trăiesc liniștit alături de alți parteneri.

Cu siguranță mulți s-au gândit la beneficiile de care s-a bucurat prezentatorul în toată această perioadă. Iată că notorietatea ei i-a pus la ușă un BMW nou pe vremea în care mulți șoferi și-ar fi dorit să încerce o astfel de mașină.

„Într-o zi, când am devenit mai celebru și nu neapărat mulțumită mie, ci că eram într-o relație cu o doamnă mai în vârstă și atunci era wow, și care era mai celebră, evident, pentru că am început să apar mai peste tot, m-a chemat un domn foarte important care se ocupa de BMW în România.

Am purtat o discuție despre cum ar trebui să fie un motociclist vechi, să promovez niște motoare. Am primit un BMW nou, contract de imagine, pentru 1 an de zile. Apoi mi-a zis că, pentru că am multă vizibilitate, dacă nu vreau să îmi dea un BMW X6. Eu aveam Skoda atunci.

Au fost cei mai grei pași, am transpirat puțin rece. I-am zis că nu vreau mașina și el mi-a zis „Poftim?” I-am spus ca am o garsonieră în rate, luată în franci elvețieni. Am plătit-o de 3 ori. Eu le zic oamenilor că mă cheamă la audit, nu am bani de impozite. Cum ar fi să mă vadă la semafor?

X6 abia se lansase. În primă fază, omul a luat-o foarte rău, m-am gândit că nu o să îmi dea nici motocicleta. Până la urmă mi-a scris că este o lecție de marketing, deși el voia expunere. Mi-a zis că aveam dreptate și că avea vedete pe lista de așteptare la X6. Apoi mi-a zis să mă duc să iau motocicleta”, a spus Dani Oțil în cadrul podcastului Aproximativ discuții, cu Gojira.