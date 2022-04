Reacția lui Dani Oțil după scandalul în care este implicată Gabriela Prisăcariu. Va răspunde și Mihaela Rădulescu?

Dani Oțil și soția sa sunt implicați într-un scandal neașteptat. Totul a pornit de la o glumă făcută de cunoscutul model în cadrul emisiunii ,,iUmor”. Celebrul prezentator de la Antena 1 vine cu o reacție după ce mulți dintre fanii Mihaelei Rădulescu au criticat cele spuse de Gabriela Prisăcariu. „Urât ce a spus Gabi de Răduleasca. Pe femeia aia ai iubit-o atât cât poate iubi un bărbat o femeie”, a fost un comentariu făcut de un internaut.

Emisiunea iUmor a avut încă un invitat de seamă la masa juriului. Alături de Delia, Cheloo și Mihai Bendeac a mai comentat aprig și Dani Oțil.

Matinalul de la Antena 1 s-a bucurat foarte mult să fie în postura aceasta în show-ul său preferat de comedie. Cu toate astea, nici că s-ar fi așteptat la ce urma să se întâmple.

Fiecare invitat special are parte de un roast deosebit din partea prietenilor apropiați sau a rudelor. Pe scenă și-au făcut apariția colegii de la ,,Neatza cu Răzvan și Dani”, dar de departe prezența care i-a uimit pe toți a fost nimeni alta decât soția moderatorului.

Gabriela Prisăcariu nu adoră să vorbească în public, dar a trecut pesta disconfortul său pentru o seară. De asemenea, ea nu adoră să îi facă declarații de dragoste lui Dani în mod public, dar a bifat încă o premieră pentru că i-a mărturisit iubirea în fața tuturor.

Modelul celebru a făcut o glumă la adresa Mihaelei Rădulescu, iar mulți dintre fanii brunetei au considerat-o total nesărată. Cuvintele spuse de partenera sportivului nu au trecut neobservate.

Sper ca Mihaela Rădulescu să se abțină și s-o ia ca atare… dacă nu o să înceapă o mare și lungă durere de cap pentru tine”, au fost o parte dintre comentariile primite de matinalul de la Antena 1 pe rețelele de socializare.

„Nu-mi place de Mihaela, dar gluma soției tale e penibilă. Mai ales când vine din partea uneia care are doar meritul de a fi nevasta ta”, „A fost doar o glumă!

Dani Oțil a mărturisit că a fost mulțumit de experiența de la iUmor, iar toate glumele primite au fost încasate de el cu asumare. El a subliniat că oamenii inteligență înțeleg umorul indiferent de forma lui.

„Am fost in juriu la iUmor. A fost o seară intensă. Am râs, am jurizat, mi-am asumat niște glume la roast… La unele mă așteptam, altele m-au surprins… Oamenii inteligenți înțeleg umorul în toate formele 🤗”, a fost mesajul vedetei de la Antena 1.