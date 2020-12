Cum arăta Maria Macsim Nicoară înainte să moară. Ultimele imagini cu ea sunt deplorabile

Mezzosoprana Maria Macsim Nicoară a murit în cursul zilei de miercuri, 23 decembrie, după o lungă suferință. Artista era paralizată după ce a căzut pe scări. Decesul a survenit după externarea acesteia din spital, acolo unde ar fi avut inclusiv COVID-19, spune sora sa. Ultimele imagini cu ea.

Ultimele imagini cu Maria Macsim Nicoară înainte să moară. Detalii cu un puternic impact emoțional

Maria Macsim Nicoară se afla în grija surorii ei după externarea din spital, după ce familia a cerut ordin de protecție împotriva soțului. Interpreta se afla în stare gravă în urma unui accident petrecut în luna mai, atunci când, în condiții misterioase, a căzut pe scările locuinței personale.

Incidentul a dus la deschiderea unui dosar penal pentru omor. Unul dintre suspecți este soțul femeii. În urma anchetei nu a rezultat, însă, că partenerul poate fi pus sub acuzare pentru această nenorocire. Artista a fost internată la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, unde s-ar fi îmbolnăvit de COVID-19.

„Da, asa este, a avut şi Covid 19. De bacterie sau infectia nosocomiala nu va pot spune nimic. Probabil ca Spitalul va transmite un comunicat de presa. Cert este ca atunci când s-a întâmplat tragedia, s-a intervenit foarte târziu, după opt ore şi asta nu din vina medicilor. Avem patru procese pe rol care merg foarte, foarte lent. Pana acum ne-am ocupat de sănătatea sorei noastre Marinela, de acum ne vom ocupa de amintirea ei dar şi de a face lumina în acest caz”, a declarat Elena Heres, sora mezzosopranei Maria Macsim Nicoara, pentru „Ziarul de Iaşi”.

Puțini au văzut cum arăta mezzosoprana după teribilul accident. Din descrierile celor care i-au fost aproape, aceasta era desfigurată. Conform analizelor făcute de medici, din creierul Mariei Macsim Nicoară lipseau bucăți mici.

Declarațiile apărătorului soțului

La scurt timp după întâmplare, avocatul soțului solistei a declarat că bărbatul dormea în momentul în care femeia a fi căzut pe scări. „Scara are un aspect ciudat, însă, fiind lată, există posibilitatea să fi căzut accidental. Au fost găsite pete de sânge pe perete, dar şi vomă. Femeia a căzut până la baza scărilor, unde a fost găsită de către soţ. Ea era conştientă un timp“, se mai arată în ancheta preliminară a procurorilor.

Mesajele foștilor colegi

„S-a stins scumpa noastră colegă, Maria Macsim Nicoara … Bunul Dumnezeu să o odihnească în pace şi lumină…”, a scris Maria Grăjdeanu, prim-solistă la Opera din Iași.

„De acum vă răsună vocea în ceruri şi vă aplaudă îngerii, aşa cum am facut-o şi noi de câte ori am avut ocazia. Sper şi îmi doresc sa fiţi bine acolo sus, în împărăţia cerurilor… Am să vă pastrez în suflet aşa, cu zâmbetul larg pe care îl aveaţi pe faţă prima dată când v-am cunoscut şi nu am să vă uit niciodată parfumul, care se simte încă în sala de canto!! Mulţumesc pentru tot ce aţi însemnat pentru mine, aţi plecat mult prea devreme. Drum lin”, a scris şi Alexandra Magdalena Dornianu.