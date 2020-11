Cum arată Loredana, de fapt. Imaginea pe care vedeta ar vrea s-o vadă ștearsă: ce detaliu s-a văzut la TV

Loredana Groza, una din cele mai populare vedete de la noi, areușit să se reinventeze de fiecare dată. Prin fiecare apariție TV sau pe scenă, Loredana a venit cu ceva neașteptat și provocator. Numai că, uneori, șochează și prin altfel de apariții.

Antena 1 a derulat ieri, pe 29 noiembrie 2020, o campanie TV de strângere de fonduri, sub titulatura ”ajuteu”. În cadrul campaniei televizate au participat toate vedetele postului, vechi și noi. Cum era de așteptat s-a făcut promovare în masă acestei campanii, pe o perioadă de două săptămâni.

Ultima zi de promovare a fost chiar ieri, pe 29, când show-ul ”Super Neatza cu Răzvan și Dani” a sărbătorit 27 de ani de Antena 1. În cadrul ediției a fost prezentă și cea mai nouă vedetă Antena 1, jurata de la X-Factor, Loredana Groza.

Dacă până acum ne-am obișnuit cu apariții glamour, și pline de frumusețe, se pare că în dimineața zilei de ieri, Loredana parcă a uitat de machij. Cu fața aproape umblată, și cu ridurile la vedere, Loredana a apărut la TV. Cei care au urmărit emisiunea de ieri au putut să-i vadă ridurile din jurul ochilor și urmele interevnțiilor estetice făcute de vedetă de-a lungul timpului.(vezi galeria)

Ajunsă la 50 de ani, Loredana Groza se poate mândri cu o carieră muzicală de 37 de ani. De fiecare dată a reușit să se reinventeze și să vină cu ceva nou. Concertele din ultimii ai au demonstrat că încă mai are câte ceva de spus. Dar, odată cu timpul, apar și ridurile, iar pentru o vedetă, cum este ea, a fost necesară intervenția unui estetician. Numai că, efectele acestor intervenții s-au putut edea, de data asta cu ochiul liber, ieri la ”Super Neatza cu Răzvan și Dani”.

Despre cariera ei se pot spune multe, și este una plină de realizări, colaborări importante și sute de ore de concerte. Loredana Groza, profesional, dar și pe plan personal, se poate spune că este o femeie împlinită.

”Muzica și dansul au fost pentru mine cheia succesului. Pentru că am reușit să ajung în sufletele oamenilor, unde îmi doream. (…) mi-am dat seama că în meseria asta o femeie trebuie să nu depindă de un bărbat sau de o situație socială pentru că oricând lucrurile astea se pot schimba. Și atunci am realizat că trebuie să fiu foarte puternică și trebuie să devin și mai puternică pentru a putea rezista unei vieți noi, unei lumi pe care nu o cunoașteam și cu care trebuia să iau piept. Și atunci am luat calea pribegiei, cum se spune, și m-am dus în Italia și am luat-o de la zero. ”, declara Loredana Groza.