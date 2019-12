Cum arăta Lora înainte de operațiile estetice. Imaginea care dovedește cât de mult s-a transformat de când este vedetă

Lora este una, iar Laura Petrescu este alta. Înfățișarea artistei o cunoaștem, însă a omului care urma să cucerească topurile muzicale românești, nu. Cum arăta vedeta înainte de operațiile estetice? Imaginea care ilustrează cât de mult s-a transformat de când este în lumina reflectoarelor.

Cum arăta Lora înainte de operațiile estetice?

Laura Petrescu (37 de ani) este cunoscută sub numele de scenă Lora. Blondina a devenit cunoscută în România datorită participării la concursul ”Star Factory”, organizat la Prima TV, în 2004. În anul 2006 s-a înființat formația Wassabi, sub bagheta lui Marius Moga, iar grupul muzical s-a lansat cu piesa ”Have some fun with Radio 21”, imnul din acel an al postului Radio 21. Pe 1 aprilie 2009, Lora s-a retras din formația și a urmat o carieră solo.

După 8 luni a participat la selecția națională pentru Eurovision, în duet cu Sonny Flame, care s-a clasat, în urma voturilor, pe poziția a 7-a. Așadar, de la debut și până acum, este clar că s-au întâmplat multe, dar nu numai în privința ascensiunii, ci și a înfățișării. Este cert și că vremurile se schimbă, iar moda odată cu ea, dar solista a plusat și cu operații estetice. Vedeta nu a preferat, precum multe alte personaje din showbiz, implantul cu silicon și a trecut prin patru operații estetice la nas. Cât despre ce cum își descrie acum corpul, mândria este cuvânt de bază, declarându-se cu fiecare ocazie mulțumită, chiar menționând că nu ar schimba nimic cu ajutorul bisturiului.

”Mă simt bine după cât am avut de tras și încerc să mă feresc”

„Nu am silicoane nicăieri pentru că am auzit lucrul acesta despre mine și mă cam deranjează. Mama m-a înzestrat cu un corp de care sunt mândră și pe care iubitul meu îl iubește și atunci o femeie care e iubită de bărbatul de viața ei și este considerată sexy și frumoasă se simte bine.