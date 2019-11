Dan Badea lămurește lucrurile, după cinci ani de la divorțul de Lora. De ce nu a mers mariajul celor doi

Dan Badea a oferit detalii despre căsnicia controversată pe care a avut-o cu Lora. De ce nu a mers, de fapt, mariajul lor? Cauzele declarate de cântăreață au fost o minciună?

Dan Badea a făcut dezvăluiri incendiare despre mariajul controversat de care a avut parte alături de Lora. Comediantul și-a găsit liniștea alături de Mădălina, cea care i-a oferit primul copil. Cei doi s-au cunoscut în Vama Veche, iar la nici trei luni își făceau deja planuri de căsătorie și copil, cu toate că cererea în căsătorie a avut loc după un an și jumătate. Badea a declarat că a fost dragoste la prima vedere. „Am simțit asta în momentul în care am văzut-o în acea seară în care ne-am cunoscut în Vama Veche. Ne simțim cu adevărat împliniți acum. Nu simțim că ne lipsește ceva din viața de cuplu. Vacanțele care ne plac mult acum le vom face împreună cu Arias”, a spus moderatorul de la show-ul iUmor.

Toată perioada aceasta fericită i-a șters din minte eșecul mariajului trecut, dar totuși el a existat. Întrebat dacă i-a fost frică să facă pasul cel mare, având la activ o altă căsătorie nereușită, Badea a răspuns că nu. „Dacă persoana este cea potrivită, nu are de ce să-ți fie frică, așa că nu ai de ce să îți iei măsuri de nici un fel”, a mărturisit comediantul, pentru libertatea.ro, semn că acest lucru nu l-a simțit în căsătoria cu Lora.

„Regret nu căsătoria, ci ce am aflat după. S-au făcut nişte afirmaţii cu perdea. Nu am putut să păstrez ce a fost frumos, chiar dacă am încercat. Oamenii au nevoie de cineva pe care să dea vina, să pună degetul! Mă bucur că sunt liniştită acum.(…) E foarte important respectul. Când vine un om la tine şi îţi spune că vrea să fii mama copiilor lui din prima săptămână ceva nu este în regulă”

Lora