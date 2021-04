Cum arată Laura Bretan la 19 ani. Câștigătoarea de la Românii au talent e superbă

Laura Bretan este câștigătoarea celui de-al șaselea sezon al emisiunii „Românii au Talent”, dar și finalistă la ”„America’s Got Talent“. Ea a muncit luni bune pentru noul ei site al noii afaceri, dar și pentru albumul lansat recent și premiat.

După ce a realizat toate acestea, artista și-a luat o vacanță. Menționăm că pe data de 7 aprilie 2021, aceasta a împlinit vârsta de 19 ani și s-a transformat într-o superbă domnișoară.

Astfel, Laura Bretan, care i-a cucerit pe fanii emisiunii ”Românii au talent”, a fost recent într-o vacanță în Tennessee, Nashville, Statele Unite ale Americii. Acolo, aceasta s-a relaxat alături de familie, a vizitat, a făcut poze și s-a plimbat cu ATV-ul. Laura Bretan s-a bucurat de o binemeritată vacanță, după luni bune de muncă. Artista a terminat primul ei material discografic din carieră, denumit ”World I See”, iar acest album conține piese precum „Wide Awake”, „Believe” sau „Dear Father”. Trebuie menționat că albumul său s-a vândut într-un număr record, iar pentru performanțele materialului, MediaPro Music & Universal Music România i-a oferit Discul de Aur artistei Laura Bretan.

„Mă simt norocoasă și sunt foarte fericită pentru că am avut ocazia să lucrez cu oameni din toate colțurile lumii pentru acest album. Totodată, mă simt binecuvântată că am avut oportunitatea de a colabora cu oameni atât de talentați și creativi. Și, datorită acestor persoane, albumul este atât de special. Toate melodiile de pe album conțin câte o bucățică din inima mea și sunt extrem de fericită că pot împărtăși asta cu toată lumea. Chiar dacă în aceste momente suntem departe unii de ceilalți, cel puțin fizic, muzica are puterea de a ne aduce împreună”, a declarat Laura Bretan.