Florin Călinescu, nou derapaj la Românii au Talent. Discuție indecentă cu Andi Moisescu: ”Noi ne-am c***t pe noi!”

Ediția și bomba la Românii au Talent. Florin Călinescu face el ce face și ajunge, din nou, în centrul atenției telespectatorilor. Ce discuție indecentă a avut actorul cu Andi Moisescu: ”Noi ne-am c***t pe noi!”. Despre ce este vorba, de fapt. Pe cine a înjurat celebrul artist.

Andi Moisescu a trecut prin momente dificile la începutul sezonului 11 de la Românii au Talent. Simpaticul prezentator a fost infectat cu noul coronavirus și obligat să petreacă două săptămâni în carantină, departe de emoția celor din platoul emisiunii la care este jurat de atâția ani. Smiley a fost cel care i-a sărit în ajutor și a jurizat în locul său, în perioada în care Andi Moisescu fizic de la Românii au Talent.

Cu toate acestea, vedeta TV a rămas în contact cu ai săi colegi prin ședințe video cu ajutorul platformei Zoom. Colegul său Florin Călinescu nu s-a dezis și a încercat să destindă atmosfera, în dulcele-i stil clasic, făcând glume la adresa COVID-ului.

Bă, am niște chestii comandate… or fi scuipat ăia prin ele, acum nu mai contează, a replicat Andi Moisescu, râzând.

Pentru iubitul Ginei Pistol, postura de a fi jurat la Românii au Talent a fost foarte dificilă. Deși are experiență la masa juriului, fiind unul dintre cei patru mentori de la Vocea României de atâția ani, Smiley a mărturisit că i-a fost greu să îi țină locul lui Andi Moisescu, în perioada în care acesta a stat în carantină, bolnav fiind de COVID-19.

„Pentru mine a fost dificil pentru că a trebuit să îi ţin locul lui Andi. Pentru aproape jumătate de emisiune. A fost greu. După 10 sezoane în care am fost în culise şi am ţinut cu fiecare concurent în parte şi am ovaţionat pentru fiecare, cumva am fost pus într-o situaţie în care a trebuit să aleg unul dintre ei…”, mărturisea Smiley, acum ceva timp.