Cum arată genunchiul lui Ianis Hagi după accidentare. Imagini cu impact emoțional FOTO

Cum arată genunchiul lui Ianis Hagi după accidentare. Internaționalul român de la Rangers muncește din greu pentru a se recupera după grava accidentare suferită în ianuarie, în Cupa Scoției. Mijlocașul de 23 de ani mai are câteva luni de tras până va putea să revină pe gazon. Ianis Hagi a postat câteva imagini de la exercițiile care le face, inclusiv cu genunchiul afectat, așa cum arată acesta după operația suferită.

Cum arată genunchiul lui Ianis Hagi după accidentare. În ianuarie, internaționalul român a suferit o gravă accidentare în partida din Cupa Scoției contra celor de la Stirling. A fost operat de doctorul Andrew Williams pentru ruptura ligamentelor încrucișate ale genunchiului drept.

Gică Hagi a anunțat de curând că fiul său este cam la jumătatea drumului către recuperarea totală. Cei doi au fost în tribune la finala Europa League de la Sevilla, unde Rangers a pierdut în fața celor de la Eintracht Frankfurt.

„Ianis e foarte bine. Am fost la finală, am fost să-l văd, să stau cu el. Acum vom sta mai mult, că vine în vacanță cu noi. A făcut 50% din ce trebuia să facă, mai are 50% ca să fie cum a fost înainte sau poate chiar mai bun. E pe drumul bun, muncește. Trei-patru luni mai durează. Acum o să înceapă să iasă afară, să alerge. E bine, are un staff de cel mai înalt nivel. O să treacă peste acest moment dificil”, a spus Gică Hagi potrivit Digi Sport.