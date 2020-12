Florin Busuioc, mesaj halucinant la Pro TV: ‘Un dobitoc, ce să ceri unui babuin’

Tot Busu a comentat și subiectele zilelor acestea. Întrebat ce părere are despre Insulele Feroe care urmează să inaugureze un sens giratoriu sub mare, după trei ani de lucrări, și făcând o comparație cu ceea ce se întâmplă în România, Florin Busuioc a declarat:

Florin „Busu” Busuioc s-a născut la data de 19 mai 1962 în Hunedoara. El este un actor român și prezentator al rubricii „Vremea” din cadrul Știrilor Pro TV. În anul 2010, Florin Busuioc a fost desemnat de către Societatea Europeană de Meteorologie ca cel mai bun prezentator meteo al anului din Europa.

Florin Busioc a debutat în televiziune in 1992, la TVR, în rolul principal din filmul pentru copii Brutus (premiat in 1993 la The International Film Festival Prix Danube, Bratislava, Slovakia), iar apoi ca prezentator al emisiunii TIP TOP MINITOP creată și produsă de realizatoarea TV Oana Ionescu. În data de 5 decembrie 1996, Florin Busuioc a devenit gazda emisiunii Dăruiești și câștigi la Pro TV, unde, în perioada 17-24 decembrie, prezintă cazurile unor copii talentați, cu posibilități materiale precare.