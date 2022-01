Cum arată fosta amantă a lui Ciprian Marica, la doi ani de când a fost prinsă în hotel. Transformarea e spectaculoasă

Cum arată fosta amantă a lui Ciprian Marica? Au trecut doi ani de la episodul care a isterizat lumea mondenă. Cum s-a transformat acum femeia cu care fotbalistul celebrul și-a înșelat soția? Românii au rămas surprinși.

Ciprian Marica a ținut prima pagină după ce în presă a apărut un filmuleț incredibil cu el și amanta. Totul ajunsese în văzul tuturor în anul 2020, dar faptele se întâmplaseră în 2019. Fostul fotbalist și-a înșelat soția cu nevasta unui prieten de familie pe nume Florin Muntean.

Cel din urmă este baschetbalist la Gaz Metan Mediaş. Imaginile cu Marica ieșind din camera unui hotel din Cluj, doar într-un prosop alb, au fost în topul accesărilor în mediul online. Cei doi și-au petrecut patru ore împreună, ulterior au fost surprinși.

Au trecut doi ani de când toată lumea a aflat de acest scenariu și de fapta rușinosă. Din fericire pentru spotiv, finalul a fost de bun augur pentru el, dar și pentru amantă. Viața lor nu s-a schimbat foarte mult. Ioana l-a iertat pe soț și l-a readus în sânul familiei, iar acum au grijă împreună de Albert Andrei și Ethan Ioan.

Ana a fost și ea iertată de partenerul ei și au continuat povestea de dragoste. Lucrurile au revenit pe un făgaș normal, iar dovadă stau fotografiile cu aceștia. Fosta amantă a lui Marica și-a continuat activitatea intensă în sala de sport.

”Acea perioadă a fost o perioadă din care am învățat foarte multe, o perioadă pe care mi-o asum cu bune și cu rele și o perioadă în urma căreia nu am niciun fel de regret”, a declarat Ana Muntean, în cadrul unei emisiuni de la Kanal D.

”Am văzut un articol foarte frumos în care Anamaria Prodan a declarat despre mine faptul că sunt și eu mamă, am și eu dreptul la viață, am doi copii, că sunt o femeie care trebuie lăsată în pace. Nu am avut ocazia să îi mulțumesc pentru asta”, a mai spus Ana Muntean.