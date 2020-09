Nicolae Botgros are o fiică secretă! Cine e femeia care l-a făcut tată, la 65 de ani, după ce și-a părăsit soția

A fost un adevărat scandal, după dezvăluirile făcute de soțul înșelat, legat de aventura lui Nicolae Botgros cu Anișoara Dabija. Acum totul a explodat și mai rău după ce s-a aflat că cei doi au și o fetiță.

Anișoara Dabija, amanta dirijorului Nicolae Botgros, era căsătorită de 15 ani, cu Dumitru Guşevatîi, și au deja doi copii. Relația soției sale cu dirijorul Botgros a fost dezvăluită chiar de soț, iar scandalul a devenit o adevărată bombă de presă.

“Ei au o relaţie de ani buni, iar în anul 2015 i-am prins împreună. Am iertat-o pe soţie atunci, pentru că avem doi copii împreună, iar pentru mine familia contează foarte mult. Chiar l-am rugat frumos şi omeneşte pe domnul Botgros să ne dea pace şi să ne lase să ne creştem copilaşii împreună. Însă, nu s-au ţinut de cuvânt. Eu vreau să uit tot. Avem 15 ani de căsătorie, am trăit, dar nu am ştiut cu cine trăiesc”, declara Dumitru Guşevatîi.