Divorț în lumea muzicii! Cântăreții și-au spus adio după 17 ani de relație: ”Am plecat fără nimic. Am suferit foarte mult”

Adriana Ochișanu este una dintre cele mai iubite interprete de muzică populară, dar puțini cunosc drama prin care a trecut aceasta în urmă cu mai mulți ani. Artista a divorțat de Corneliu Botgros, după 17 ani, iar durerea că nu-și putea vedea fiul a durat mult timp.

Divorț în lumea muzicii!

Adriana Ochișanu este întotdeauna o fire pozitivă și energică, dar în urmă cu mai mulți ani ea a trecut printr-o reală dramă. A divorțat de renumitul dirijor, Corneliu Botgros, iar despărțirea i-a lăsat urme adânci de suferință întrucât era departe de fiul ei.

Vedeta a trecut prin adevărate momente cumplite în urmă cu mai mulți ani. Interpreta de muzică populară a divorțat de Corneliu Botgros după 17 ani de relație, iar separarea i-a adus multă suferință întrucât la mijoc se afla și fiul celor doi.

”Am plâns foarte mult”

”Am trăit frumos, au fost și momente frumoase din viața noastră. Avem un copil minunat, un copil talentat, însă a fost foarte greu pentru mine. Atunci când ai tot și la un moment dat să renunți și să o iei de la 0. Am zis că nu mai pot să merg și să trăiesc în minciună. Am plecat fără nimic. Așa a fost să fie”, a povestit cântăreața de muzică populară.

De asemenea, vedeta a mai mărturisit că a plecat de la fostul soț doar cu mașina și valiza și 100 de lei în buzunar, lăsându-l pe fiul ei în urmă.

”Am trecut prin foarte multe, prin instanțe de judecată. A fost foarte greu, mai ales când un copil este influențat că nu alege ce îți oferă mami, uite noi îți oferim multe. Am plâns foarte mult, am suferit foarte mult. Am vrut să renunț, să plec definitiv din viața muzicală și de aici că a fost un scandal foarte mediatizat.”, a mai declarat Adriana Ochișanu.