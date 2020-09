Dramă fără margini pentru Nicolae Botgros. „Dacă eram un pic mai tânăr, aș fi urlat de durere!”

Nicolae Botgros trăiește o adevărată dramă după ce Filarmonica Naţională Serghei Lunchevici din Chișinău a fost cuprinsă de flăcări, ieri, 24 septembrie. Pompierii încă se luptă pentru a lichida focarele de ardere încă existente în clădire.

Dirijorul Nicolae Botgros trăiește o dramă fără margini după ce o mare parte din Filarmonica Națională Serghei Lunchevici din Chișinău a fost mistuită de flăcări.

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, premierul Republicii Moldova, Ion Chicu şi preşedintele țării Igor Dodon au vizitat vineri, 25 septembrie, clădirea Filarmonicii din Chişinău pentru a constata pagubele produse de incendiu. Primarul Chișinăului a anunţat că pentru artiști se va fi găsită o sală pentru a-și continua activitatea.

Foarte afectat de cele întâmplate, Nicoale Botgros a transmis un mesaj emoționant pe rețeaua de socializare.

”Astăzi a fost o zi cu ghinion pentru toată lumea artistică de la noi, o zi în care s-au întâmplat lucruri care m-au pus pe gânduri și m-au făcut să mă întreb:

Cum Doamne mai e și lumea asta făcută?”.

Poate dacă eram nițel mai tânăr, aș fi strigat de durere și revoltă, dar anii și experiența mea îmi spun că nu mai are sens.

Da, asta e dezamăgire.

Filarmonica Națională, instituția care a fost înzestrată cu numele unui Adevărat Om și al unui simbol al muzicii mari, Serghei Lunchevici, a fost distrusă în flăcări odată cu toată arhiva societății culturale din Republica Moldova.

Cum? De ce? Intenționat sau întâmplător?

Ce rost mai au dezbaterile pretențioase care, cu siguranță vor urma?

Dureros este faptul că a fost distrusă munca de un secol…asta e marea noastră prostie.

Ce mari artiști a dat Filarmonica din Chișinău

Filarmonica Națională a crescut și a educat o mare parte dintre artiștii virtuoși pe care i-a avut țara noastră. Au existat oameni care și-au dedicat întreaga viață acestei instituții și au făcut-o cu multă responsabilitate și devotament, evident, nu am cum să nu-i menționez pe directorii Alexandru Fedico și Mihail Murzac. Aici au fost fondate colectivele: Joc, Fluieraș, Mugurel, Rapsodia, Lăutarii cu Nicolae Sulac, Noroc, Bucuria, Ansamblul “Țigănesc”, Orchestra Simfonică, Capela Corală “Doina” și alte zeci de colective artistice.

Timp de aproape două decenii, eu și soția mea, Lidia Bejenaru, am trăit prin muncă și dăruire la Filarmonica Națională din Chișinău.

Rog să mă credeți, astăzi, am simțit un nod în gât și am avut impresia că îmi fuge pământul de sub picioare când am auzit vestea despre cele întâmplate.

Un singur lucru e clar pentru mine, anul 2020 nu este cel mai bun an pentru întreaga omenire și ar fi bine să avem încredere prin rugăciune în Dumnezeu și să ajungem cu bine în 2021.

O seară frumoasă vă doresc.

Cu mare regret Nicolae Botgros și colegii”, a scris Nicolae Botgros pe pagina personală de Facebook.