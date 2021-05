Cum arată fiica Elenei Udrea la 2 ani și jumătate. Nu prea seamănă cu ea, ci cu Adrian Alexandrov

Cum arată acum fiica Elenei Udrea? Micuța e copia fidelă a tatălui, susțin mulți dintre internauții care au văzut fotografiile cu aceasta. Fetița a împlinit 2 ani și jumătate.

Cum arată fiica Elenei Udrea? Fetița are 2 ani și jumătate

Elena Udrea se bucură de o viață mai liniștită decât a avut parte vreodată. Aceasta a rămas în țară în perioada sărbătorilor de Paște, iar de când apele s-au liniștit se plimbă în voie pe litoral alături de partenerul său și de copilul pe care îl au împreună.

Cunoscutul afacerist a făcut publice câteva imagini cu cele mai importante femei din viața sa. Amintim că fostul minstru al Turismului a fost condamnat la opt ani de închisoare printr-o decizie definitivă, iar acum profită de fiecare moment pentru a se distra cu micuța ei care are doi ani și jumătate.

Fostul om politic a respectat tradiția și s-a bucurat de valurile mării din România de 1 Mai, iar partenerul ei s-a lăudat cu fetele sale pe contul personal de Instagram. Eva e o frumusețe de fetiță, veselă și plină de energie.

O sursă apropiată de fostul oficial a dezvăluit că blondina a născut pe cale naturală într-un spital din San Jose, din Costa Rica, după ce l-a pierdut pe fratele geamăn al Evei. Cea din urmă s-a întors în România să-și caute dreptatea în justiție după o perioadă extrem de grea petrecută în închisoarea pentru femei de acolo.

Acum are de înfruntat o confruntare de opt ani cu executare în dosarul finanțării campaniei electorale prezidențiale din anul 2009. După aflarea sentinței, Elena Udrea a invicat statutul ei de mamă:

„Sunt un om liber, am un copil, vreau să pot să-mi cresc copilul în libertate, vreau să pot să mă bucur de copilul meu. Eu nu am fost… condamnarea nu s-a făcut doar asupra mea, a fost asupra unui copil de doi ani care până la urmă de ce ar suferi aşa o mare nedreptate. Acum nu mai sunt singură, ca acum cinci ani, când mă puteam lupta ca un haiduc, acum am responsabilitatea unui copil, mă lupt şi pentru el, nu doar pentru mine”.

Motivarea judecătorului în dosarul finanțării campaniei electorale din 2009

-Instanța a reținut aceeași situație de fapt ca în rechizitoriu. Nu au fost înlăturate probe

-Soluția excluderii înregistrărilor făcute de Giovanni Francesco nu se impune. Nu au fost presiuni asupra martorului

-Finanțarea programului ski România – am lecturat legislația incidenta în materie, am apreciat ca și dacă nu a existat o prioritizare a plăților, Nastasia Gheorghe avea calitatea de ordonator principal de credite.

-În opinia instanței nu s-a putut susține ca legislația incidenta era lipsita de previzibilitate. Legislația în domeniu era destinata funcționarilor publici, nu pot spune ca nu au înțeles legislația. Referitor la discuția privind plățile pentru campania pentru referendum: este de necontestat ca în 2009 au fost doua campanii, inițiate de același președinte, CCR a decis în noiembrie 2009 referitor la referendum ca deși stabilirea datei referendumului este prerogativa președintelui, este indicat sa nu fie organizat în același timp cu alegerile prezidențiale. În opinia instanței, câștigarea alegerilor prezidențiale de președintele în funcție, inițiator al campaniei pentru referendum, ar fi fost benefica pentru un folos nepatrimonial tuturor inculpaților

(Sursa: g4media.ro)