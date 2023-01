Cum arată Elena Ionescu în costum de baie. Fosta câștigătoare Survivor România e schimbată total FOTO

Elena Ionescu și-a surprins fanii cu apariția sa într-un costum de baie minuscul. Celebra cântăreață se vede că a lucrat mult la sală pentru ca acum să se mândrească din plin cu formele sale. Deși vedeta are la activ o sarcină, acest lucru nu se vede deloc, motiv pentru care nenumărate doamne și domnișoare au felicitat-o. Desigur că bărbații care o urmăresc în mediul online i-au lăsat și ei comentarii spectaculoase. Iată cum arată aceasta!

Elena este fosta solistă de la Mandinga care este deja cunoscută românilor de ani buni. Aceasta a reușit să fie chiar mai apreciată după concursul ,,Survivor România” pe care l-a și câștigat. Mulți dintre fanii ei au reușit să o cunoască altfel în cadrul competiției sportive extrem de grele.

De asemenea, solista este apreciată și pentru faptul că este o fire discretă și adoră să își țină viața personală departe de ochii curioșilor. Cu toate astea, bruneta le oferă des imagini internauților din vacanțele în care merge.

De curând, bruneta s-a pozat pe nisip într-un costum de baie minuscul într-o destinație în care mulți ar vrea să ajungă: Maldive. Cei mai mulți dintre fani au sesizat că vedeta a depus cu siguranță efort pentru a avea formele spectaculoase pe care le afișează. Ea arată fabulos și cel mai probabil se simte extraordinar departe de casă.

Solista a mărturisit că a reușit să slăbească nu mai puțin de 10 kilograme chiar după naștere. Cea din urmă a adus pe lume un băiețel în 2019, iar de atunci a făcut eforturi considerabile pentru a avea o talie de viespe. Desigur că rezultatele se văd din ce în ce mai mult, după un program stabil de sport și un regim alimentar de nota 10.

,,Nu ţin dietă. Secretul este să mâncăm sănătos, să ne hidratăm corespunzător şi să nu ne programăm cinele la ore târzii. Eu am avut 64 de kilograme în timpul sarcinii. La scurt timp după ce am născut cântarul îmi arăta 57 de kilograme, iar acum la 6 luni de la naştere, am cu 10 kilograme mai puţin şi sunt foarte mulţumită”, a mărturisit Elena Ionescu în urmă cu ceva timp.