Orașul unde Elena Gheorghe a plecat în vacanță. De ce este special pentru fosta solistă Mandinga

Elena Gheorghe a plecat în vacanță într-o destinație cu totul specială pentru ea. De ce este atât de importantă locația aleasă pentru ea și familie? Fosta solistă Mandinga le-a explicat totul fanilor.

Elena Gheorghe este una din cele mai iubite artiste de la noi, iar aceasta își ține fanii la curent cu tot ceea ce face. Chiar de curând vedeta i-a anunțat pe urmăritorii de pe rețelele de socializare că a plecat într-o vacanță la Londra pentru a-și vizita o prietenă foarte bună.

Artista le-a povestit internauților și că această destinație este una specială pentru ea și soțul ei, Cornel Ene. Cei doi s-au cazat la același hotel unde în urmă cu 11 ani el o cerea în căsătorie. Elena și Cornel au rememorat cu această ocazie unul din cele mai frumoase episoade din viața lor, momentul cererii în căsătorie.

”Am plecat la Londra. Aici stă cea mai bună prietenă a mea. Ne cunoaștem de 21 de ani, a fost colega mea de bancă în liceu și de atunci ne știm pe de rost viețile. Nu am mulți prieteni, sincer nici nu-mi trebuie, căci cei adevărați sunt cei care merită să ne înconjoare”, a scris Elena Gheorghe pe pagina sa personală de Instagram.

La scurt timp după ce le-a spus ce planuri are, artista le-a mărturisit fanilor că aici a cerut-o tatăl copiilor ei de soție, surprinzând și o piveliște minunată de la balconul hotelului în care ea și Cornel au fost cazați: „Oxford Steet, aici m-a cerut Cornel de soție acum 11 ani. Suntem cazați la același hotel.”, a mai spus cântăreața pe Instagram.

Elena a mai povestit că în relația cu tatăl copiilor ei a avut parte de multe încercări. Vedeta a recunoscut că a trecut până și peste cuvântul familiei de dragul poveștii sale de dragoste în care a continuat să creadă. Cu toate astea, dragostea lor a rămas neatinsă, iar acum se bucură de doi copii minunați și de anii ce vor urma petrecuți tot împreună.

„În relația mea cu soțul meu am trecut prin foarte multe încercări, am trecut peste cuvântul familiei, peste cel al trupei din care făceam parte amândoi (n.r. Mandinga), chiar și cu riscul că vom fi dați afară, am trecut prin Rai și Iad și cine ne cunoaște cu adevărat știe despre ce vorbesc, însă dragostea noastră întotdeauna a învins și îi mulțumim Celui de Sus în fiecare secundă pentru asta.”, explica Elena Gheorghe în trecu