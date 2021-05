Secretul siluetei Elenei Ionescu ex-Mandinga. Cum se menține suplă, de fapt

Elena Ionescu se bucură de niște forme apetisante cu care face ravagii în mediul online și cu care trezește imaginația bărbaților care o urmăresc. Cum a reușit să revină la silueta pe care o pierduse după sarcină și cum se menține acum la kilogramele dorite?

Cunoscuta fostă solistă a trupei Mandinga este iubită de fani pentru transparența pe care o alege. Aceasta nu se ferește de nimeni și de nimic și împărtășește aproape orice detaliu cu cei care o urmăresc intens pe rețelele de socializare.

Cântăreața a mărturisit în cadrul emisiunii „Mămici de pitici, cu lipici” care este secretul siluetei sale demne de invidiat. Tânăra mămică are niște forme apetisante și susține că are un program care o ajută să arate altfel, mai ales după schimbările produse de sarcină.

Sportul este secretul brunetei la care nu renunță niciodată. Mai mult decât atât, chiar aici intervine energia băiețelului său care o face să aleargă după el oriunde s-ar duce, așa că vedeta nici nu prea are cum să stea locului.

„Nu mai trebuie să ne gândim că dacă transpirăm nu ne răcorim, că ne răcorește instantaneu ploaia. Mi-era dor să merg în parc să alerg, am ceva timp de când m-am mutat și acum că stau în zona asta nu am găsit un parc foarte aproape. Am zis să-mi amintesc de vremurile când alergam în parcul meu drag și nu oricum, cu prietena mea, Carina. Atunci când am ajuns în parc, am găsit un spațiu de făcut antrenament în aer liber și luându-ne la vorbă cu ce ce ne interesa de fapt, pe noi, că ne doream de mult să ne întâlnim și pentru ca să punem la care ziua noaștre de naștere comună, ne-am luat mai mult cu vorba decât cu sportul”

Elena Ionescu (Sursa: Antena Stars)