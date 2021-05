Cum arăta, de fapt, Teo Trandafir pe vremea când lucra la Pro TV și avea 60 de kilograme în plus FOTO

Teo Trandafir, pe numele complet Teodora Virginia Trandafir, s-a născut pe data de 2 iunie 1968 la Pitești, în județul Argeș. Numele ei dinainte de căsătorie era Uță. Ea are vârsta de 52 de ani și este o prezentatoare de televiziune și radio, fostă producătoare și actriță. A fost implicată și în viața politică, fiind deputat din partea partidului PDL. Iată cum arăta Teo Trandafir pe vremea când lucra la Pro TV și avea cu 60 de kilograme mai mult.

Teo Trandafir a devenit celebră în perioada când era moderatoare a emisiunii Teo, difuzată de postul Pro TV, în perioada anilor 2000-2006. În acele vremuri a fost cotată ca făcând parte din categoria celor mai buni realizatori de televiziune.

În urma unor discuții aprinse cu Adrian Sârbu, în anul 2006, Teo a părăsit atât emisiunea, cât și postul tv. Ea a devenit ulterior director al postului de televiziune Romantica, unde a fost și realizator al propriului show.

Colaborarea cu postul de televiziune Romantica a durat până în anul 2007, când a plecat la postul de televiziune Prima TV. Acolo a realizat timp de 1 an emisiunea Live Show, până în anul 2008. În anul 2009 a realizat emisiunea Teo Show, care era produsă de Local Tv Network. Aceasta era difuzată toată țara la peste 25 de stații locale.

Din anul 2013, Teo Trandafir a anunțat că va realiza o nouă emisiune intitulată Teo Show, difuzată de postul de televiziune Kanal D. Și tot din 2013, de pe data de 25 noiembrie a deschis revista online: Revista TEO.

În anul 2011 Teo Trandafir a suferit de pancreatită, fiind operată la Viena. În anul 2013, Teo Trandafir a pierdut în jur de 60 de kilograme din greutatea pe care o avea la acea vreme. Iată ce declarații a dat aceasta, potrivit csid.ro:

”Eu m-am angajat la PRO Tv având 130 de kilograme, n-a deranjat pe nimeni.”

”În momentul în care m-am dus la Viena ultima oară, aveam 124 de kilograme din care 25 erau apă pură. Au scos apa din mine și am slăbit mult.”

”Și am demonstrat: vreți să slăbesc 60 de kilograme într-o vară? No problem. M-am apucat în 19 aprilie și am terminat undeva în decembrie, 60 de kilograme doar ca să vad: și acum ce se întâmplă?”

”Și am slăbit 60 de kilograme în 9 luni. Ia să vedem, e mai bine așa?”