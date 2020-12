EXCLUSIV Ce vedetă de la TVR este mare fan Las Fierbinți și X Factor. De ce nu ratează niciun episod

Oamenii de rând îi spun ”domnule”, ”maestre” sau ”Nea Mitică”! Unul dintre cei mai iubiţi artişti ai ultimei jumătăţi de veac, Mitică Popescu, care a împlinit 84 de ani la începutul acestei luni, se declară profund atras de lumea satului românesc. Prezentator de 21 de ani al emisiunii ”D-ale lui Mitică!” (TVR 2), Mitică Popescu a povestit, în exclusivitate pentru Playtech.ro, că nu mai însoţeşte la fel de des echipa de filmare, în diverse colţuri ale ţării, dar că nu-şi doreşte nici ca trecerea anilor să-l aşeze, undeva, pe un plan secundar. Nu se plictisește în pandemie și ne-a recunoscut că așteaptă cu nerăbdare vizionarea serialului ”Las Fierbinți!”, difuzat de PRO TV. A prins drag de astfel de producții, după ce l-a interpretat pe Gheorghe Cocoșilă, în filmul „Moromeţii”, realizat în 1987, rol care i-a adus consacrarea.

Mitică Popescu ne-a povestit despre producția de la TVR 2, pe care o prezintă de 21 de ani: ”Selecţia emisiunilor noastre se face ţinând cont de scrisorile primite la redacţie, pe diverse teme, unele serioase sau foarte serioase, altele nu, pe care să le numim haioase. Ni le scriu oameni de tot soiul, iar asta ne şi îngreunează, dar uneori ne şi facilitează munca”, a declarat, pentru impact.ro, Mitică Popescu.

Mai în glumă, mai în serios, Mitică Popescu mai susține că prezenţa lui pe platourile de filmare ale emisiunii conduce, aproape automat, la deturnarea scopurilor iniţiale: ”Pot să mă laud că oamenii mă recunosc foarte repede, dar mai ales pentru faptul că nu m-au confundat niciodată cu nimeni altcineva, după cum aţi văzut că se mai întâmplă şi pe la case mai mari. Îmi spun când ”domnul Mitică Popescu”, când ”maestre”, când ”domnul maestru”. Mai sunt şi unii care încearcă marea cu sarea, atacându-mă cu un ”Nea Mitică”, deseori neconvingător‘‘, continuă el seria dezvăluirilor.

Mulți vin să i se plângă de tot felul de lucruri, de la ce i-a făcut vecinul sau primarul, până la nu ştiu ce ceartă familială consumată cu ani în urmă. Are însă şi multe amintiri plăcute de la filmările pe teren. Astfel, cu puţini ani în urmă, povesteşte acelaşi Mitică Popescu, au decis să filmeze în Comuna 1 Decembrie, de Sărbătoarea Naţională. “Am mers în comuna aceea, care până recent purta altă denumire, 30 Decembrie, nu 1 Decembrie, şi am intrat în birtul localităţii. Acolo, doi cetăţeni jucau ţintar. Şi am intrat direct în subiect. Oameni buni, i-am întrebat, știţi ce sărbătorim noi, la 1 Decembrie? Nea Mitică, a sosit răspunsul, vrei să râzi de noi? Sigur că ştim! Ziua comunei noastre dragi!

Pe de altă parte, Mitică Popescu nu ezită să tragă cu ochiul şi la concurenţă: ”Sunt fan al serialului ”Las Fierbinţi”, de la PRO TV. Se vede repede că acolo e o mână de profesionişti, că sunt din filmul ăla, cum se mai spune în limbajul de specialitate, dar mai ales că după atâta timp au personajele la degetul lor mic”, a comentat Mitică Popescu prestaţia mai tinerilor săi colegi. În plus, el are şi alte emisiuni preferate, pe care nu a ezitat să le nominalizeze. Este vorba despre două producţii din ”curtea” Antenelor: ”X Factor” şi ” Te cunosc de undeva”. În cazul celei dintâi, Mitică spune că anul acesta emisiunea l-a surprins, adesea, cu ”adevărate spectacole”.

Duce dorul întâlnirilor cu prietenii, la terasa din Herăstrău

Mitică Popescu are însă şi mici regrete. Faptul că nu se mai poate întâlni la terasa sa preferată din Herăstru cu amicii săi de discuţii şi de partide de cărţi. Şi are şi o mare dorinţă pentru anul ce bate deja la uşă: ”Mi-e dor să scap de mască!”. Şi o urare din inimă pentru cititorii impact.ro: ”Să ne ajute Dumnezeu ca noul an să fie mult, mult mai bun ca 2020!‘‘.