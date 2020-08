Cum arată soția lui Mihai Bobonete, la plajă. Imaginile publice făcute de vedeta Pro TV

Mihai Bobonete și soția sa au dat Bucureștiul pe Vama Veche, așadar în weekendul care a trecut, ei s-au relaxat la malul Mării Negre. Cei doi soți au făcut și o ședință foto pe plajă, iar două dintre imagini au fost făcute publice chiar de îndrăgitul actor care îl interpretează pe ”Bobiță” în serialul ”Las Fierbinți”, de la Pro Tv.

Cum arată soția lui Mihai Bobonete, la plajă

Mai mult, luna viitoare, Mihai Bobonete și Cătălina vor aniversa 11 ani de la cununia civilă, iar zilele trecute cei doi s-au dus în Vama Veche, locul unde s-au căsătorit religios în vara anului 2017.

Recent, carismaticul actor a publicat pe rețelele de socializare două poze cu femeia iubită. Astfel, pe Instagram a urcat o fotografie alb-negru, iar în dreptul acesteia a notat următorul mesaj.

“Eu și Rara mea neagră de Purcari! @catalina_bobonete”. De asemenea, pentru imaginea color pe care a postat-o pe pagina lui de Facebook, artistul a ales și câteva versuri din melodia “Me And My Girlfriend”, lansată de regretatul rapper 2PAC. Este vorba despre: “Turn this house into a happy home, me and my girlfriend / All I need in this life of sin, is me and my girlfriend / Down to ride to the bloody end, just me and my girlfriend”.

”Am cucerit-o foarte devreme”

De menționat este că Mihai Bobonete și Cătălina s-au căsătorit religios pe 17 iunie 2017 în Vama Veche, acolo unde ei au tot petrecut numeroase zile și nopți de-a lungul timpului, admirând multe răsărituri împreună. Cei doi i-au avut ca nași pe Octavian Strunilă și pe soția lui, Oana. Îndrăgitul actor din Las Fierbinți și partenera lui de viață au doi copii împreună: pe Octavian și pe Maria.

„Am cucerit-o foarte devreme, undeva pe la 12 ani ai ei, 14 ai mei. Și uite că avem aproape 25 de ani de când suntem împreună. Așa că… am și uitat cum am cucerit-o. Nuntă efectiv am făcut-o anul trecut (2018), dar a durat că a trebuit să mă conving, știi… 25 de ani că vreau să rămânem. Glumesc! (…) Am o relație destul de bună cu copiii, nevasta mă iubește, eu o iubesc pe ea așa că suntem fericiți”, a relatat actorul.