Cum arăta, de fapt, Manuela Hărăbor când era tânără. Azi împlinește 52 de ani. FOTO

Pe Manuela Hărăbor o știm cu toții din filmul ”Veronica”. Pe vremea când aceasta a debutat avea doar 4 anișori și asta se întâmpla în anul 1972, dar a devenit cunoscută pentru rolul Siminei din filmul ”Pădureanca”, din 1987. Astăzi frumoasa actriță împlinește 52 ani și este la fel de frumoasă ca în tinerețe.

Manuela Hărăbor este o actriță româncă. Ea s-a născut pe 2 aprilie 1968 la București. A studiat la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București.

Frumoasa actriță a fost căsătorită de trei ori și are un copil. Unul dintre bărbații pe care ia avut Manuela Hărăbor a fost scriitorul Dan Chișu, cu care actrița susține că a rezultat singurul copil pe care aceasta îl are (Andrei 28 ani) și care din păcate suferă de autism.

Astăzi este ziua de naștere a Manuelei Hărăbor, dar timpul nu pare să își fi pus amprenta deloc asupra actriței, aceasta având și acum o siluetă de invidiat, aratând ca pe vremea când juca rolul Pădurencei, adică în urmă cu 34 ani. Despre ea se spune că ar avea cei mai frumoși ochi din cinematografia românească și că ar fi una dintre cele mai frumoase femei din România. Mai mult de atât, actrița se arată împotriva operațiilor estetice.

„Eu sunt de principiul că orice vârstă își are frumusețea ei, își are farmecul ei, orice rid în plus pe expresia feței unei femei aduce ceva în plus, or în momentul în care tu începi să te pui împotriva naturii, în cele din urmă pierzi. Poate câștigi sau ai senzația că ești învingătoare în primii ani, dar când se trage linie ești cel mai mare perdant. În momentul în care tu îți găsești echilibrul și treci peste fiecare etapă a vieții, peste fiecare an pe care îl mai bifezi acolo, cu fruntea sus, conștientă de ce ai lăsat în urmă, eu cred că ăsta e secretul frumuseții”, a povestit Manuela Hărăbor pentru Libertatea.