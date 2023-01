Filmul despre Ţepeş care l-ar face invidios pe Sergiu Nicolaescu. Cum a spart topurile pe Netflix „Otomanii: Mahomed vs Vlad Țepeș”

Producția „Otomanii: Mahomed vs Vlad Țepeș” a spart topurile pe Netflix. Miniseria, în care apar și actori și istorici români, se află pe primul loc în TOP 10 cele mai vizionate seriale de la noi din țară. Ce trebuie să știi în legătură cu filmul despre Ţepeş care l-ar face invidios pe Sergiu Nicolaescu. Dezvăluiri din spatele proiectului.

Producția „Otomanii: Mahomed vs Vlad Țepeș” a ajuns, în doar câteva zile de la lansare, pe locul 1 în topul celor mai vizionate seriale în România, pe Netflix. Proiectul l-ar face invidios, fără îndoială, pe Sergiu Nicolaescu, regizor care a demonstrat, de-a lungul timpului, că astfel de filme nu-i ridică absolut niciun fel de probleme.

Spre comparație, pelicula „Vlad Țepeș”, în cazul căreia Sergiu Nicolaescu a fost rugat să intervină pentru a o salva, a fost vizionată de 4.974.887 de spectatori în România. Totuși, aceasta se numără printre cele mai solicitate filme românești, din toate timpurile, în afara hotarelor țării.

Miniseria „Otomanii: Mahomed vs Vlad Țepeș” de pe Netflix este o docu-dramă istorică, la care au lucrat, printre alții, și mai mulți actori și istorici români. Proiectul prezintă ascensiunea Imperiului Otoman și abordează, în mod special, luptele dintre Mahomed și fostul domnitor al Țării Românești.

În documentarea producției s-a implicat, potrivit G4Media, și istoricul Andrei Pogăciaș. Acesta și-a adus contribuția, în mod deosebit, în a doua parte a serialului turcesc, care a fost lansată pe data de 29 decembrie 2022. Primul sezon a avut premiera în urmă cu aproape trei ani, pe 24 ianuarie 2020.

Istoricul Andrei Pogăciaș a fost contactat de către reprezentanții casei de producție video Karga 7, din Turcia, în urmă cu aproximativ trei ani de zile. Specialistul este de părere că serialul Netflix „Otomanii: Mahomed vs Vlad Țepeș” este una dintre cele mai bune reprezentări a vieții fostului domnitor al Țării Românești.

Se vede că producția e serioasă. S-au depus eforturi, s-a încercat crearea unei realități cît mai palpabile. Scenariul e ok. Da, putea să iasă mult mai bine din punct de vedere istoric, dar e foarte bun așa cum e”, a scris istoricul Andrei Pogăciaș, într-un comentariu publicat pe rețelele sociale.

Specialistul a contribuit, împreună cu medievistul Mihai-Florin Hasan, la realizarea unei bune documentări, în baza căreia să ia naștere proiectul cu pricina. Colaborarea a fost una de bun augur, potrivit relatărilor lui Andrei Pogăciaș.

„Am fost ambii live cu regizorul din L.A. (da, Los Angeles, orașu’ ăla din California, SUA). Am povestit amîndoi, cât am putut, mai mult și mai bine despre perioada lui Vlad Țepeș, viața lui, politica zonei, Europa de Est, războaie, armată, structuri sociale etc. Mihai mai mult pe chestii civile, io mai mult pe ce știu cică mai bine, și anume armate, campanii, politică, tactici, strategii.

Ne-am întors acasă și am mai trimis mici bucăți de consultanță pe haine boierești, echipamente militare, cetatea Poenari (desen de-al lui Radu Oltean), ce ni s-a mai cerut. Colaborarea a fost excelentă”, a notat istoricul.