Daniel Nuță, dezvăluiri despre rolul lui Vlad Țepeș. Ce a făcut în subsolul unui hotel: “Angajații nu înțelegeau” VIDEO EXCLUSIV

Daniel Nuță, cunoscut publicului din serialele de la Antena 1, precum “Sacrificiul” și “Adela”, piese de teatru, dar și scurtmetraje independente premiate la festivaluri, a mai pus o cărămidă importantă în consolidarea carierei lui, prin interpretarea domnitorului român Vlad Țepeș, în cel de-al doilea sezon al serialului istoric “Rise of Empires: Ottoman”, care a avut premiera pe Netflix la sfârșitul anului trecut. În exclusivitate pentru Playtech Știri, actorul a povestit cum a conturat atât de bine personajul, cum a reușit să mânuiască iataganul, dar și despre reacțiile angajaților hotelului din Turcia unde era cazat și care se minunau de schemele pe care le făcea Nuță la subsolul clădirii.

Daniel Nuță este absolvent de UNATC și a reușit, de-a lungul timpului, să își adjudece roluri importante, care l-au adus în atenția specialiștilor și a publicului. Serialul “Rise of Empires: Ottoman” i-a adus o popularitate la care a ajuns prin multă muncă, seriozitate și dorința de a-și face meseria cât mai bine. Producția prezintă lupta dintre sultanul Mohamed al II-lea Cuceritorul și Vlad Țepeș:

Nuță s-a prezentat la probe cu o siguranță evidentă, pentru că personajul nu îi era străin. Avea cunoștințe atât teoretice, cât și practice, prin prisma rolului pe care îl interpretase în ”Egregora”:

“Faptul că aveam deja experiența personajului și faptul că acasă am un raft întreg cu cărți numai cu Vlad Țepeș și despre Vlad Țepeș și foarte multe lucruri pe care le cunoșteam în plus și faptul că în cealaltă producție am experimentat lucruri, pe care aici fie le-am adus încă o dată, fie le-am îmbunătățit și normal că a ajutat, bineînțeles. În ”Egregora” filmez din 2018 și a ajutat foarte mult”, ne-a spus Daniel despre atuurile lui față de ceilalți candidați care au aspirat la personajul Vlad Țepeș.

Daniel Nuță este genul de actor care nu lasă textul din mână până când nu a simțit că s-a identificat cu personajul pe care îl are de interpretat. Filmările serialului au avut loc în Turcia, în perioada octombrie – decembrie 2021.

În ceea ce privește scenele de luptă, acestea au necesitat cele mai multe ore de repetiții:

“Să învăț coregrafiile de luptă. Au fost niște seri grele de filmare, într-adevăr, am muncit foarte mult pentru treaba asta. Și mai mult decât atât, de partea fizică, partea psihologică. Pot să zic că mi-am dorit foarte tare să fac un personaj complex, mi-am dorit să fac un personaj de la care să nu te aștepți niciodată la următoarea mișcare, la următoarea acțiune. Și am lucrat foarte mult, am stat foarte mult în hotel, cu textul în mână, am citit, l-am recitit, tot căutam dintr-o parte, din alta, mă inspiram dintr-o parte și din alta, ca să ajung la formula ideală pentru personajul meu, personajul nostru până la urmă, că e al tuturor”, a declarat, pentru Playtech Știri, Daniel Nuță.