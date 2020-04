Cum arată, de fapt, Adda, după ce s-a terminat Asia Express. Ce se vede cu ochiul liber

Adda și soțul ei, Cătălin Rizea, au fost eliminați din competiția Asia Express chiar pe ultima sută de metri, în semifinală. Cu toate acestea, în final, s-a declarat mândră de reușita ei și a partenerului, acumulând experiențe noi, amintiri, dar scăpând și de opt kilograme, fără de care vedeta se simte mai bine ca niciodată.

Adda și Cătălin Rizea au fost eliminați din aventura asiatică înainte de finală. Cântăreața și-a dorit mult să câștige competiția, dar ghinionul a urmărit-o ca pe întreaga perioadă a concursului și a ajuns tot pe locul 3. La final de drum, vedeta a ținut să își declare dragostea față de soțul ei și să îi mulțumească pentru tot ceea ce a făcut, pentru suport, încurajări, dar și pentru iubirea lor, despre care spune că a devenit mai puternică în această emisiune.

„Ne-am dorit mult sa jucam finala mare dar “stelele au decis ca pentru noi a fost mai importanta calatoria decat destinatia.“ Cliseu- adevaru’ e ca am plans cu muci, am mai injurat de 5 ori si dupa m-am resemnat! 😂 Am luptat pana la capat cum am putut noi mai bine si ne bucuram ca am ajuns pana in ultimul punct – Taipei! L-am vazut de sus, fericiti ca am reusit! Am tras cu ultimele puteri si, in cazul meu, cu ultimii neuroni inca intregi!”, a scris Adda.