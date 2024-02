Cum arăta Daniela Crudu înainte de operațiile estetice. Imaginea cu ea la 21 de ani i-a uimit pe mulți, e total schimbată FOTO

De-a lungul timpului, Daniela Crudu a trecut printr-o serie de transformări majore. Bruneta a bifat mai multe operații estetice, pentru a arăta cât mai bine. Fosta asistentă tv nu s-a sfiit niciodată să recunoască public că a trecut pe la medicul estetician. În urmă cu ani buni, aceasta arăta total diferit. Imaginea cu ea la 21 de ani i-a uimit pe fanii săi!

Daniela Crudu a decis să se retragă din lumina reflectoarelor și să se dedice vieții de familie. Ea urmează să devină mămică pentru a doua oară, după ce în 2023 a născut o fetiță.

Înainte de a-și întemeia o familie, bruneta era o prezență constantă pe micile ecrane și făcea furori cu prezența sa. Pentru a arăta cât mai bine, ea a apelat la operațiile estetice. Și-a mărit bustul, și-a făcut rinoplastie și a apelat la diverse tratamente faciale. Puțini își mai amintesc cum arăta Daniela Crudu la vârsta de 21 de ani.

Recent, vedeta a publicat o fotografie pe Instagram, în care le-a reamintit fanilor cât de schimbată în tinerețe. La vremea respectivă, Cruduța nu apelase la intervențiile estetice.

„Nu mi-am făcut aşa multe operaţii, cum se scrie peste tot. Mai contează şi… de exemplu, dacă îţi schimbi forma sprâncenelor, dacă te machiezi în alt fel de cum ai obişnuit oamenii. Înainte mă machiam, îmi făceam ochii aşa ascuţiţi, dar eu nu am ochii ascuţiţi, îi am rotunzi şi am zis să merg pe forma mea.

Sprâncenele nu le mai fac aşa arcuite, le fac normal pe rotund mai groase. «Domne, că şi-a schimbat complet înfaţişarea». Da, că mi-am operat nasul. Asta, da. Este… să zic aşa se vede. A şi că am pus faţetele. Faţele, nasul şi acidul hialuronic în buze. Şi alte operaţii la sâni, au toate fetele.”, spunea Daniela Crudu, în urmă cu ceva timp.