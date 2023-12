Primele imagini cu fetiţa Danielei Crudu. Cum a fost fotografiată Daiana de mama ei celebră. Foto

În luna mai a acestui an, Daniela Crudu a devenit mamă pentru prima dată. Fosta asistentă de televiziune, în vârstă de 34 de ani, a adus pe lume o fetiță, pe care a botezat-o Daiana Maria. Recent, Daniela Crudu le-a arătat fanilor virtuali și prima imagine cu chipul micuței.

Daniela Crudu nu-și mai încape în piele de fericire de când a devenit mamă pentru prima dată. Deși rolul de proaspătă mămică o acaparează total, vedeta de televiziune are timp și pentru fanii săi. Dacă până acum a ezitat să le-o arate prietenilor virtuali în întregime pe Daiana Maria, recent, Daniela Crudu a spart gheața.

Pe rețelele de socializare, fosta asistentă tv a publicat o fotografie cu micuța, în care îi dezvăluia chipul. Se pare că fetița seamănă mai mult cu tatăl ei decât cu mama sa. Îmbrăcată într-un combinezon roz și o căciuliță albă, micuța i-a cucerit pe toți.

Citește și: Ana Maria Crudu a născut un băiețel. Sora Danielei Crudu a făcut publică prima imagine VIDEO

“Am născut la 36 de săptămâni, la 8 luni. Nu a stat la incubator, a stat doar în acea noapte. Am fost într-o urgență că nu mai mișca fetița. Eu aveam probleme că aveam sarcina joasă. N-am avut chef de nimeni și nimic, nu avea chef de telefoane, că îmi suna mereu. Eu eram disperată. Nu eram eu ok, sufletul meu era varză. Îmi era greu, am stat 5 zile în spital, au avut grijă de noi”, a dezvăluit vedeta la Xtra Night Show (XNS).