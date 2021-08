Cum arată copiii lui Mihai Șora, de fapt. Urmașii filosofului sunt stabiliți în Germania

Cum arată moștenitorii lui Mihai Șora? Alexandra, Andrei și Tom Șora au decis să părăsească meleagurile și să se stabilească în Germania. Ce detalii sunt cunoscute despre cei care îi vor duce numele mai departe?

Mihai Șora este unul din cei mai cunoscuți filosofi ai vremurilor. Acesta s-a născut pe 7 noiembrie în anul 1914 și împlinește anul acesta 105 ani. Tatăl său a fost preot, iar el mereu a fost atras de cultură.

Mihai a studiat la școala primară din comuna Izvin, ulterior la Timișoara, mai apoi finalizând cele 12 clase la liceul Constantin Diaconovici-Loga. Acesta a studiat Folosofia la Universitatea din București în anii 1934 – 1938. În privirile sale a avut dascăli uriași precum: Nae Ionescu, Mircea Vulcănescu sau Mircea Eliade.

Șora a fost ales bursier la Paris din partea Institutului Francez din București alături de Eugen Ionescu. Filosoful s-a căsătorit cu scriitoarea Mariana Șora care a părăsit România la finele anilor ’70 și a decedat la Munchen, Germania, în anul 2011.

Din primul mariaj cu aceasta are trei copii: Alexandra, Andrei și Tom. În prezent este căsătorit cu scriitoarea Luiza Palaniuc-Șora alături de care are o poveste de iubire incredibilă. Cei doi au ales să facă pasul cel mare pe când bărbatul avea 98 de ani.

Alexandra și Andrei s-au născut în perioada petrecută de Mariana și Mihai în Franța (1938 – 1945), iar mezinul s-a născut în România. Singura fiică a sa a publicat câteva mărturii emoționante despre tatăl ei. Fata este plecată în Germania încă din 1979 și a iubit și ea Filosofia.

„Mai ales in copilarie si in tinerete nu mi-am pus problema nici a sentimentelor mele fata de el, nici a relatiilor noastre si nici a persoanei lui in sine. Tata era pur si simplu acolo, parte din viata mea. Iar dragostea mea, admiratia, increderea in el erau si ele acolo, in mine.

Nu ma gindeam la ele asa cum nu te gindesti la sanatate atunci cind esti sanatos. Distanta si, deci, conditiile pentru a-mi constientiza toate acestea au fost create de emigrarea mea in Germania, in 1979.

Dorul si suferinta despartirii au fost de o intensitate la care nu m-am asteptat. Atunci mi-am dat seama doar ca e in ordinea firii ca Tata sa fie linga mine (linga noi)”

Alexandra Șora (Sursa: Observatorul Cultural – 2006)