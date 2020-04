Cum arată cinci vedete din România, fără machiaj. Cine i-a lăsat fără cuvinte pe fani

Prima tehnică de machiaj pentru înfrumusețarea exterioară datează din prima dinastie a Egiptului, iar astăzi avem o puzderie. Ne conturează trăsăturile, alungește ochii, acoperă imperfecțiunile, dar este nevoie și de momente fără el, cum au ales și cele cinci vedete de mai jos.

Andreea Marin fără machiaj nu este o ipostază nouă pentru vedetă, dar i-a lăsat mască pe amicii virtuali, împărțind și ”lumea în două”: unii spun că arată ca o puștoaică de 20 de ani, în timp ce alții cred că ar trebui să se afișeze astfel de mai puține dăți.

Și Daniela Gyrofi a intrat în acest joc și, precum în cazul Zânei, și aici părerile sunt împărțite. Chiar dacă fanii i-au atras atenția că a cam abuzat de intervențiile estetice, la nivelul feței, artista susține că este naturală.

„Nu am operatii estetice la fata ca astea se vad. (…) Intr-adevar, mai demult m-am operat la nas si atunci mi-au luat grasime si au vrut sa imi astupe cearcanele. Sunt niste procedee non-invazive, nu este o operatie estetica, sunt niste substante speciale, asa cum este botoxul, acidul (…) De atunci s-a spus: mama cate operatii estetice are. Nu am operatii estetice, am trei operatii la sani pentru ca, in momentul in care ti-ai facut o operatie la sani, in timp trebuie sa iti mai faci, nu ai cum”, a spus vedeta la ”Agenția VIP”.