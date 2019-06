Andreea Marin, imagine inedită fără machiaj. ”Oi fi eu rățușca cea urâtă în această poză, dar…”

Andreea Marin a postat o fotografie pe o rețea de socializare din timpul unei ședințe pentru îmbunătățire a pielii. Mesajul din descrierea pozei i-au făcut pe fani să-i ofere numai complimente. Ce a scris Zâna Surprizelor?

Zâna Surprizelor are o legătură destul de strânsă cu urmăritorii din mediul online, astfel că împărtășește orice gând sau eveniment cu aceștia. Recent, fosta prezentatoare de televiziune, s-a fotografia în timp ce se afla la o ședință de întreținere corporală. Andreea Marin urmează să pozeze pentru coperta Viva, așa că vrea ca, pe ultima sută de metri, să fie atentă la orice detaliu care ar putea ruina ședința foto.

„Oi fi eu rățușca cea urâtă în aceasta poză, dar… #NuExistaNuSePoate și promit să strălucesc în paginile revistei 😊. Mai ales pentru ca am un motiv special : voi face o fotografie de suflet pentru mine, alături de Violeta mea. Se întâmplă rar, căci o protejăm, cred ca e mai bine sa se dezvolte firesc, prin propriile forțe, nu prin aportul permanent al părinților sai ca persoane publice, e mai sănătos așa”, a fost mesajul Andreei Marin, de pe o rețea de socializare.

Andreea Marin a dezvăluit care sunt secretele frumuseții sale care îi fac pielea să arate atât de bine la cei 44 de ani. Vedeta a recomandat ca toate doamnele și domnișoarele să apeleze la un specialist care să analizeze tipoligia tenului fiecăruia, mai apoi să stabilească produsele potrivite.

„Orice descoperire în domeniu in plus e un bun castigat. Dar, fara acesti doi pasi de baza – un demachiant bun și o crema de hidratare de calitate, mai ales in mediul viciat în care trăim azi – nu poti spune ca ii dau tenului tau o sansa reala sa inainteze frumos in timp. Asta e lectia mostenita de mine de la femeile dragi din viata mea. Eu, spre exemplu, aveam probleme serioase cu tenul care se păta de la soare. 2016 a fost primul an in care am evitat această problemă, dupa ce am avut parte de un tratament extraordinar, care a facut minuni. Mi-a îngrijit atât de bine tenul încât am reușit să trec peste anotimpul verii fără să ma mai aleg cu pete pe ten”

