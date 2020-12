Cum arată Cheeky Girls în prezent. Și-au revenit miraculos după faliment și problemele de sănătate

Deşi nimeni nu mai spera, gemenele Gabriela şi Monica Irimia şi-au revenit miraculos după faliment şi problemele grave de sănătate. Iată cum arată acum Cheeky Girls!

La începutul anilor 2000, gemenele Gabriela şi Monica Irimia făceau furori în România, dar şi peste hotare cu hit-ul Cheeky Song. Succesul fulminant înregistrat le-a convins să se mute în Marea Britanie, însă faima s-a stins în timp. După faliment și problemele de sănătate, Cheeky Girls şi-au revenit miraculos.

Aşa cum se poate vedea în imaginile din galeria foto de mai sus, cele două fete au revenit în sala de forţă pentru a avea, aşa cum ne-au obişnuit, trupuri bine lucrate.

În ciuda sutelor de concerte şi a fanilor din întreaga lume, cele două s-au luptat ani de zile cu depresia şi anorexia. Munceau enorm şi deveniseră obsedate de felul în care arătau.

“La un an de la lansarea piesei The Cheeky Song a fost o nebunie totală. Am câștigat un premiu la Naţional Music Awards, apoi am mers în Filipine, Tailanda, Japonia. Dar asta ne-a acaparat toată viața. Nu aveam timp de nimic și nu avem niciun prieten. Eram singure, deși cântam în fața a 100.000 de oameni.”, a spus Gabriela, conform celor de la Mirror.co.uk