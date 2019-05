Cum arată cel mai mic copil din lume. Când s-a născut, avea greutatea unui măr

O familie din Statele Unite se poate mândri cu cel mai mic copil din lume. Copilul s-a născut prematur la doar 23 de săptămâni, dar a supraviețuit și tocmai a ieșit din spital.

Avea greutatea unui măr. Asta își aduc aminte doctorii despre primele ore de viață ale fetiței. La doar 245 de grame, bebelușul a ajuns pe lume în decembrie, după o sarcină care a durat doar 23 de săptămâni și trei zile, dintr-un total normal de 40 de săptămâni. Greutatea ei la naștere este un record mondial.

La scurt timp după naștere, doctorii l-au avertizat pe tatăl fetiței că are aproximativ o oră cu ea până când va deceda. ”Dar acea oră s-a transformat în două ore, care s-au transformat într-o zi, care s-au transformat într-o săptămână.”, a explicat mama copilului născut prematur într-un clip video publicat de spitatlul Sharp Mary Birch pentru Femei și nou născuți.

După aproximativ cinci luni petrecute în spital, bebelușul a fost eliberat în grija părinților și a putut fi dus acasă. În acest moment, cântărește aproximativ două kilograme. Familia copilului a fost de acord cu mediatizarea evenimentului, cu mențiunea ca numele lor să nu fie date publicității. Din acest motiv, în toate informațiile care se găsesc online despre cazul miraculos se face referință la Saybie, un nume dat fetiței de asistentele din spital, pe parcursul perioadei în care au avut grijă să supraviețuiască.

Titlul de cel mai mic copil în viață din lume care a supraviețuit a fost certificat de Universitate din Iowa, care menține un astfel de registru global. Recordul precedent a fost deținut de un băiat din Japonia născut prematur în luna august a anului trecut, după 24 de săptămâni de sarcină. Avea 268 de grame. În mod previzibil, în clipul publicat pe Twitter de către spitalul din San Diego, Statele Unite, mama fetiței a descris întreaga experiență a nașterii ca fiind cea mai terifiantă din viața ei.

Today we are proud to announce the birth of the #worldssmallestbaby ever to survive. Weighing only 8.6 ounces, Saybie was born at 23 weeks gestation at Sharp Mary Birch Hospital in December and was discharged home this month. Learn more ➡️ https://t.co/O6WjJ0k4Vl #BabySaybie pic.twitter.com/XDRz2f2ZGF

— Sharp HealthCare (@sharphealthcare) May 29, 2019