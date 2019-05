Controverse despre viața Regelui Mihai: a fost conceput înainte de căsătorie și a vorbit târziu

Regele Mihai rămâne încă o figură importantă pentru istoria României, chiar și după moartea sa. A fost în atenția publicului încă de mic și viața sa nu a fost lipsită de controverse.

Regele Mihai a oferit puține detalii din viața sa și a preferat să vorbească mai mult despre viața în exil. Relatări despre copilăria sa au apărut, însă, în diverse volume publicate de-a lungul timpului, potrivit Adevărul.

Sunt multe controverse legate de copilăria Regelui Mihai. Mulți au speculat că, de fapt, nu este fiul lui Carol al II-lea și că a fost conceput în perioada de logodnă a părinţilor.

Unii istorici afirmau chiar că a vorbit foarte târziu și chiar că s-ar fi născut surdo-mut.

„Deşi mica fiinţă a venit pe lume cam cu o lună mai devreme, este cu adevărat un băieţel frumos şi a intrat din toate puterile în momentul în care a venit în bătrâna şi reaua noastră lume (…) L-am numit Mihai, ca să aibă un nume românesc cu adevărat popular“, nota bunica acestuia, Regina Maria.

În 1922, bunica sa, Regina Maria, povestea cum se comporta Regele Mihai când era copil.

„Mihai al nostru este o frumuseţe, un dolofan rozaliu şi alb, o comoară zâmbitoare, cu incredibile gropiţe în obraji. Toată feţişoara lui este numai gropiţe“, iar în 9 aprilie 1922 „copilul este adorabil, absolut o scumpete şi se face pe zi ce trece tot mai frumos. Nu pot spune că este cu adevărat o frumuseţe, pentru că pentru moment are ochii cam mici şi o ureche are tendinţa să stea depărtată de cap, este mai mare decât cealaltă. Amândoi bunicii lui au urechile depărtate aşa că are pe cine moşteni. Are însă cea mai superbă piele, cele mai adorabile gropiţe şi gură care se pot vedea”.