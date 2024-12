Cum arată casa din Viscri pe care au renovat-o Dana Rogoz și soțul ei. ”Am păstrat povestea ei, comunitatea nu te lasă!” FOTO

Acum s-a aflat cum arată casa din Viscri pe care au renovat-o Dana Rogoz și soțul ei! Cei doi au făcut minuni, deoarece au transformat o casă veche, dărăpănată, într-o adevărată bijuterie!

Cum arată casa din Viscri pe care au renovat-o Dana Rogoz și soțul ei

Așadar, Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, și-au cumpărat o casă în localitatea Viscri, renumită după ce Regele Charles al Marii Britanii, pe atunci prinț, a cumpărat mai multe proprietăți.

La fel ca monarhul englez, și Dana Rogoz a fost nevoită să restaureze locuința cumpărată, deoarece se afla într-o stare avansată de degradare. Din această cauză, nimeni nu dorea să cumpere casa respectivă, însă vedeta a văzut ceva care a atras-o ca un magnet. Nimeni nu credea că mai poate fi restaurată, nici măcar localnicii care sunt păstratori de tradiții. Citește și Momente dureroase pentru Dana Rogoz. Vedeta a ajuns pe mâna medicilor: “Am fost cusută”. Cum arată după operație

”Era o ruină pe care nu vrea să o cumpere nimeni”

Trebuie menționat faptul că în Viscri nu ai voie să modifici nimic, totul trebuie construit astfel încât să nu se schimbe felul în care arată satul, iar provocarea aceasta a fost fix pe placul Danei. Citește și Reușită pentru Dana Rogoz în Franța! Poate fi o șansă uriașă pentru cariera ei VIDEO EXCLUSIV

”Asta e căsuța noastră, am încercat să păstrăm cât mai multe elemente, noi când am achiziționat-o, nu exista acest zid, inclusiv sătenii credeau că nu mai are nicio șansă. Era o ruină pe care nu vrea să o cumpere nimeni. (…) Ne-am dorit să salvăm o casă”, a marturisit vedeta.

Cu toate acestea, Dana nu se vede locuind aici permanent, însă își dorește să petreacă numeroase vacanțe în care copiii ei să aibă parte de atmosfera magică de altădată.

Dana Rogoz și Radu Dragomir sunt căsătoriti din 2012 și formează unul dintre cele mai solide cupluri, în ciuda diferentei de vârstă dintre ei. Au împreună doi copii și o căsnicie discretă. Cuplul s-a cunoscut pe platourile de filmare ale serialului „La bloc”. Ea avea 19 ani, iar el 38, însă diferența de vârstă nu a reprezentat niciodată o problemă pentru ei.