Cum arată casa de milioane a lui Teo Trandafir. Vedeta de la Kanal D e unică, ce este interzis la ea acasă

Teo Trandafir, una din cele mai iubite vedete TV, are o familie frumoasă, dar și casă pe măsură. Așa cum chiar ea recunoaște, a optat pentru a sta cu chirie, dar spune vedeta, merită toți banii. Teo și fiica ei s-au mutat de curând în noua vilă de câteva milioane de euro. Vedeta spune că este mulțumită atât ea, cât și fiica ei, Maia.

Mulți și-ar pune întrebarea, la banii pe care-i câștigă vedeta TV și-ar fi putut cumpăra o casă pentru ea și fiica ei, Maia. Numai că, așa cum povestește chiar Teo Trandafir, vedeta a optat pentru a sta cu chirie, fiind mai convenabil.

Vila în care s-au mutat cele două, recent, este situată în Pipera, și conform unor estimări valorează câteva milioane bune de euro. Casa este un open space continuu, cu bucătăria la vedere, unde ceaiurile vedetei TV stau peste tot.

Pe unde te uiți, în casă, găsești dulciuri, având în vedere că atât Teo Trandafir, cât și Maia, sunt moarte după dulciuri. Teo povestește că a renunțat la gătit, pentru că nu mai suportă mirosul de mâncare în casă. Așa că apelează cu încredere la firmele de catering și la o alimentație sănătoasă.

Că tot veni vorba de o viață sănătoasă, Teo Trandafir a luat o decizie radicală. Teo Trandafir a decis să nu instaleze în noua locuință nicio conexiune la internet, pentru că este un mare consumator de timp pentru ea si fiica ei. Singurele conexiuni la internet sunt cele de pe mobil.

Încă de pe vremea Tele7ABC, Teo Trandafir și-a găsit menirea, aceea de a lucra în televiziune. De la emisiunile de matinale făcute alături de Mircea Badea și până la producțiile de divertisment de la PRO TV și, ulterior, Prima TV și acum Kanal D, Teo Trandafir a devenit una din cele mai iubite vedete tv.

Numărați pe degete, are peste 20 de ani de carieră în televiziune, trecând pe la toate posturile importante din România. Teo Trandafir, într-un interviu, povestea de începuturile ei, și nu se sfiește să recunoască faptul că a început ca vânzătoare.

”Vindeam sticlărie și bilete de odihnă în magazinul Eva, din București, asta am făcut la început. Am plecat de la raionul meu de sticlărie, m-am dus la facultate, am dat masterul, am luat 10, l-am băgat într-un caiet studențesc și m-am întors la tonetă. Cu diplomă cu 10 în caiet. O absolventă de limbi străine care nu părea că își dorește celebritatea…

Îmi aduc aminte că prima emisiune a fost undeva în 94 și, pentru că nu mi-a spus nimeni să mă opresc, am vorbit fără pauză 19 minute, timp de 19 minute am ținut-o pe a mea, pentru că am o regulă în viață care a început din prima zi: „Nu te oprești până când nu auzi vocea producătorului tău spunând «Stop!» Și, pentru că tocmai ce învățasem chestia asta, am zis că este cazul să o și aplic, și am aplicat-o.””, a povestit Teo Trandafir.