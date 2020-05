Cum arată camera în care dorm Dana Rogoz și fiica ei abia născută. Detaliul care i-a atras pe fani

Dana Rogoz este în culmea fericirii! Aceasta s-a întors acasă cu mezina familiei. Cum arată camera în care dorm cele două și ce detaliu le-a sărit în ochi fanilor actriței?

Dana Rogoz le-a arătat fanilor săi interiorul casei care acoperă acum fericirea a 4 suflete. După clipe grele în care a trebuie să treacă singură peste al doilea cel mai fericit moment din viața sa, acum e liniștită și relaxată în căminul ei. Cunoscuta actriță a devenit mamă pentru a doua oară. Dacă până acum s-a bucurat felul în care Vlad a făcut-o să se schimbe ca femeie, de aici încolo va vedea cum este să ai și o fetiță. Pentru că s-a obișnuit să împărtășească fiecare detaliu cu mămicile care o urmăresc, le-a dezvăluit că are un carnețel pentru cea mică unde-și notează orele la care o alăptează. Nimic nu a fost lăsat la întâmplare, așa că artista s-a bucurat de un timp prețios datorită pandemiei în care a putut amenaja cu grijă dormitorul unde va sta alături de fetița ei.

„145/366 Acum. Cu carnetelul in care imi notez orele la care o alaptez si cu cana cu ceaiul de lactatie langa, in lumina unui soare superb de apus si cu o bebelusa care doarme linistita la ea in patut… am tot ce imi trebuie. Inca nu reusesc sa dorm cand doarme ea, caci imi gasesc mereu ceva de facut, dar o sa imi iasa si asta in zilele urmatoare. #fericita #stamacasa”

Dana Rogoz