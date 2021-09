Cum arată burta Gabrielei Prisăcariu după ce a născut. Nici nu zici că a fost gravidă

Gabriela Prisăcariu regretă decizia de a publica o poză cu ea în lenjerie intimă, după ce a născut. Soția lui Dani Oțil nu se gândea, în momentul în care a postat-o pe rețelele de socializare, că va fi atât de criticată apoi. Deranjată de comentariile la adresa ei, vedeta a răbufnit.

Gabriela Prisăcariu a devenit, recent, mămica unui băiețel minunat. Soția lui Dani Oțil nu a acumulat multe kilograme în sarcină, fiind una dintre puținele mămici norocoase din lume. Deoarece burtica de gravidă aproape că nu se mai observă, fostul fotomodel a postat o fotografie cu ea, în lenjerie intimă, pe internet. Ce a urmat este de-a dreptul șocant.

Mama lui Luca Tiago nu a dus o luptă cu kilogramele în plus, acumulate în sarcină. Înzestrată cu o siluetă trasă prin inel, vedeta și-a revenit extrem de repede după ce a născut. Soția lui Dani Oțil arată mai bine ca niciodată! Dincolo de aspectul fizic, important este că Gabriela se simte foarte bine în pielea ei și fericită alături de ”ghemotocul” ei, așa cum îl alintă pe bebeluș.

Tânăra mămică și-a obișnuit fanii să le ofere poze din viața ei de zi cu zi. De curând, doamna Oțil a publicat, pe contul ei de Instagram, o fotografie în lenjerie intimă, fiind mai mult criticată decât apreciată de mai multe persoane care o urmăresc în mediul online.

Nemulțumită de reacția „fanelor” ei la poza cu ea în lenjerie intimă, la scurt timp după ce a născut, Gabriel Prisăcariu a reacționat dur. După toate criticile primite, vedeta a ținut să le răspundă tuturor celor care i-au adresat cuvinte mai puțin frumoase.

”Comentariile la poza de ieri sunt, pur si simplu, amuzante. Adică, pozele astea pun presiune pe mămicile care nu-și revin. Păi ar trebui să vă motiveze și de ce noi femeile suntem atât de rele? Ce-ați vrea, să vă arăt cum arăt în pijamale după o noapte nedormită? Nu înțeleg. Și eu m-am îngrășat 20 de kilograme în sarcină, în două săptămâni am dat jos 10 kg, mai am 10.

Sunt de departe la forma mea dinainte de sarcină, la pătrățele. Mai am burtică..este vorba despre faptul că mă simt bine în pielea mea și mă simt fericită. Am un ghemotoc aici lângă mine. De ce vă frustrează, nu înțeleg care sunt frustrările voastre. Am celulită și eu, v-am zis. Sunt de departe de a arăta cum arătam eu înainte de sarcină, dar asta nu înseamnă că e o tragedie. Care e frustrarea, că nu înțele? Și logic că mă postez în chiloți, m-am postat înainte de sarcină, în timpul sarcinii și după”, a precizat Gabriela, pe contul ei de Instagram.