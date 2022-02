Cum arată Brigitte Sfăt fără machiaj și Photoshop. E momentul adevărului FOTO

Cum arată Brigitte Sfăt fără machiaj și Photoshop. Imaginile au fost publicate recent pe pagina medicului Jona Yousif, stomatologul vedetelor. Deși bruneta susținea, recent, că va renunța la „artificiile” la care a apelat de-a lungul timpului, pentru a menține un look cât mai natural, iată că Brigitte a apelat la serviciile unei clinici de înfrumusețare renumite pentru avea un zâmbet cât mai frumos.

Brigitte Sfăt a împlinit 45 de ani la începutul acestei luni, ocazie cu care a venit în platoul emisiunii La Măruță și a vorbit despre viața sa privată. Ea a mărturisit că viața i s-a schimbat foarte mult în ultimii ani, de când și-a dezvoltat mai mult latura spirituală, rugându-se mai mult. De altfel, Brigitte a mai mărturisit că vrea să adopte un look cât mai natural, fără a mai apela la diverse artificii estetice, precum gene false, extensii.

Brigitte Pastramă a spus că a trecut printr-o perioadă grea, în care nu mai făcuse sport și acumulase mai multe kilograme.

„7 luni de zile nu am mai făcut sport, dar în momentul în care m-am pus pe mine pe primul plan, eu și soțul meu ne-am organizat mai mult. M-am îngrășat 8 kg pentru că mâncam foarte târziu și pe bază de stres. Nu mai vreau să îmi pun gene false, extensii, vreau să mă îngrijesc, să am o alimentație adecvată. La ora 9 suntem la sală.”, spunea Brigitte Pastramă în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Însă iată că Brigitte a apelat din nou la serviciile unei clinici de înfrumsețare, de data asta pentru a corecta anumite probleme de ordin stomatologic și de estetică dentară. Imaginile cu „înainte” și „după” ajustări au fost publicate pe pagina de Facebook a medicului Jona Yousif, supranumit și stomatologul vedetelor.

„Pacienta noastra a ales House of Beauty Clinic pentru a corecta mai multe probleme stomatologice:

coridor bucal mare (lipsa de dinti)

canin scurt

incisiv central prea lung ce atinge buza de jos

In planul nostru de tratament am schimbat coroanele dentare Emax cu o serie de coroane noi si am aplicat 8 fatete dentare pe dintii laterali pentru a acoperi coridorul bucal.

zambet armonios

aliniere uniforma

Vrei si tu un smile makeover de Hollywood? Te astept la @houseofbeautyclinic!”, a notat celebrul medic stomatolog pe pagina sa de Facebook.