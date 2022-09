Cum arăta Bia Khalifa înainte de operațiile estetice. Detalii neștiute despre concurenta de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”

Bianca Emanuela Niculai a devenit cunoscută sub numele de Bia Khalifa. Ea este una din cele mai operate vedete de la noi. Aceasta a șocat publicul cu transparența sa, iar acum surprinde și cu evoluția din emisiunea ,,Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Dacă acum face furori cu aspectul său fizic, iată cum arăta Bia Khalifa înainte de operațiile estetice.

Blondina este cântăreață și mai câștigă sume foarte frumoase cu ajutorul unei platforme pentru adulți. Tânăra în vârstă de 21 de ani este în atenția tuturor mai ales acum. Toți fanii show-ului de aventură se întreabă cum arăta aceasta înainte să treacă pe la cabinetul medicului estetician. Iată câteva poze din adolescența vedetei! ,,Am făcut revizie la rinoplastie, adică l-am făcut din nou, pentru că am avut probleme, nu am mai putut să respir și nici nu era simetric”, susținea ea în urmă cu ceva timp.

Bianca Emanuela Niculai se mândrește cu imaginea sa și cu lucrurile pe care le-a făcut pentru a ajunge cunoscută. Aceasta a ajuns în prim-plan după ce s-a spus că a avut o relație cu Dani Mocanu, ulterior a devenit unul din cele mai controversate personaje din showbiz-ul românesc în urma unor mărturisiri picante.

Ea este din nou în atenția tuturor pe micile ecrane, nu în mediul online. Blondina a acceptat provocarea și a ajuns în Republica Dominicană în cadrul proiectului ,,Sunt celebru, scoate-mă de aici”.

Cea din urmă și-a adunat o comunitate mare pe rețelele de socializare, acolo unde vorbește deschis despre multe subiecte. Cei care au cunoscut-o până acum s-au întrebat cum arăta ea înainte de operațiile estetice.

Chiar vedeta a postat o serie de fotografii pe contul său de Instagram în care arăta tuturor care era imaginea sa înainte să se lase pe mâna medicilor esteticieni.

Tânăra și-a asumat mereu schimbările și a susținut că și-a modificat din nou sânii, buzele, și-a pus grăsime în șolduri și a decis să își mărească și posteriorul.

,,Am făcut revizie la rinoplastie, adică l-am făcut din nou, pentru că am avut probleme, nu am mai putut să respir și nici nu era simetric.

Am făcut prima intervenție la 17 ani. Implantul mamar și rinoplastie. A semnat mami. N-a fost de acord. Eu singură mi le-am plătit. Dansam atunci și m-am lăsat după ce am descoperit platforma OF

Apoi am făcut cat eyes, am implanturi, am două operații la nas, la buze, mi-am tăiat un fragment din buze și mi-am ridicat buza, am făcut și lipo abdominal și mi-am băgat puțină grăsime în șolduri și urmează să-mi bag și în fese. Vreau să-mi scot și silicoanele, nu știu de ce le-am pus. Îmi zicea lumea că nu am sâni.”, a declarat Bia Khalifa la Antena Stars.