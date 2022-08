Cine este Bia Khalifa de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Are doar 8 clase, ce spune vedeta despre asta

Cine este Bia Khalifa de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”? Mai este puțin până când PRO TV va da startul noii emisiuni „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Au fost anunțate și vedetele participante la showul filmat în Republica Dominicană. Printre participanți se numără și Bianca Niculai, un nume mai puțin cunoscut. Dar, dacă vă întrebați cine este Bia Khalifa de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, pentru început vă putem spune că este una și aceeași cu Bianca Niculai. Restul, îl aflați citind în continuare.

Sunt puțini, poate, cei care o cunosc pe viitoare concurentă a show-ului „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Putem să vă spunem că ați putut-o vedea în cadrul unui alt show de divertisment, realizat de cei de la Antena 1, este vorba de deja cunoscuta emisiune „iUmor”. Ceva mai cunoscută avea să devină, după o relație cu celebrul Șișu, membru trupei „La Familia”, relație despre care Bia Khalifa declara:

Totul e roz, atâta timp cât distanța aia este păstrată. Există o distanță pe care trebuie să o păstrezi, dacă vrei ca lucrurile să fie OK. Când se implică în lucruri prea personale, totul se strică. Dacă există limita aia de interzis, atunci totul va fi OK. De la el învăț să fiu femeie, în primul rând.

După aparițiile sale incendiare de la „iUmor” și alte emisiuni de la Antena 1 și Antena Stars, Bia Khalifa lua internetul prin surprindere cu pictorialele sale incendiare de pe o platformă exclusivă pentru adulți. De altfel cei care vroiau să-i admire aceste pictoriale plăteau 50 de dolari pe lună.

O altă relație despre care tânăra a povestit este cea cu Dani Mocanu, povestind că ar fi fost cu acesta, încă de pe vremea când avea 15 ani:

„Am fost cu el de la 15 ani jumate. Nu am locuit împreună, dar plecam cu el la evenimente. La un moment dat am şi dansat la evenimente. El s-a purtat ok la început.

La sfârşitul relaţiei eu urmam să fac 18 ani şi îmi spunea direct că vrea să mă prostituez pentru el. Credeam că glumeşte la început. El mai făcea asta şi cu alte fete”, spunea Bia Khalifa în urmă cu ceva timp la „Acces Direct”.