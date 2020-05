Cum arată astăzi Leticia Calderon, actrița din telenovela Esmeralda. A trecut printr-un lung șir de drame

Leticia Calderon are frumoasa vârstă de 51 de ani și este în continuare una dintre cele mai adorate actrițe din Mexis și nu numai. Cum arată vedeta din Esmeralda acum?

Telenovela Esmeranda a făcut furori nu numai în țara de origine, ci și în România. Frumoasa actriță Leticia Calderon ținea cu sufletul la gură fiecare telespectator în parte. Din păcate, poveștile tensionate nu s-au oprit doar la stadiul de scenariu, pentru că se pare că au dominat și viața personală a acesteia. Cunoscuta artistă a cunoscut mereu tristețea, imediat ce credea că viața ei intră pe un făgaș normal.

Calderon este mama a doi băieți: Luciano și Carlos. Lucian a fost diagnosticat cu sindromul Down, motiv pentru care Leticia a decis să renunțe la cariera sa pentru a avea exclusiv grijă de micuții ei. Cei care au adorat-o în rolul din Esmeralda încă vizionează cu drag fragmente din proiectul care i-a adus premiul „Tv Y Novelas’ pentru „Cea mai bună telenovelă a anului’. Amintim că telenovela în cauză a fost prima producție de succes a regizorului Salvador Mejia, cel care a pus în scenă și „Rosalinda’, „O lume a fiarelor’ sau „Focul iubirii’.

„Nu sunt scriitoare, dar am vrut să împart cu voi toţi minunata experienţă de a avea un fiu cu sindromul Down. Multe persoane cred că este un chin, dar vă asigur că nu e deloc aşa. Viaţa mea este perfectă şi fără un bărbat alături. Desigur, că mi-ar plăcea să am un partener cu care să mă simt în siguranţă, dar nu este ceva care să-mi provoace insomnii. Am doi bărbaţi acasă, Carlo şi Luciano, copiii mei, care mă fac să mă simt împlinită”

Leticia Calderon