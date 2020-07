Cum arată apartamentul de lux în care s-a mutat Ilie Năstase

În prezent, Ilie Năstase s-a cazat în apartamentul soției! Și nu mai e un secret pentru nimeni faptul că Ioana și Ilie Năstase trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții lor. Cei doi se iubesc tot mai mult pe zi ce trece, lăsând în urmă toate problemele și gurile rele care au pus presiune asupra relației lor.

Ioana a muncit mult pentru apartamentul ei

În ce privește apartamentul, Ioana a declarat că a muncit pe brânci pentru noul apartament achizițonat de curând. Nu a dorit să lase nimic pe umerii soțului ei și a tras tare pentru a putea obține totul prin forțele proprii. Totodată, bruneta i-a luat și fiului ei un apartament,

”Eu am muncit la tot apartamentul ăsta! Mi l-am luat de curând în Mamaia Nord. I-am mai luat unul și băiatului. În total am vreo 4 apartamente. Nu mi-a luat Ilie niciunul, sunt toate achiziționate de mine. Mi-am cumpărat două înainte de Ilie.”, a declarat Ioana Simion la Antena Stars.

În urmă cu o lună de zile, Ioana și Ilie Năstase și-au unit destinele în secret. Ioana a postat mai multe fotografii în rochia albă de mireasă, dar și alături de soțul său, fotografii însoțite de un mesaj de-a dreptul emoționant. ”Momente unice”, a scris aceasta pe conturile de socializare. De altfel, Ilie Năstase a vorbit și despre un copil în viața cuplului.

Ilie Năstase își dorește copii cu Ioana

”Acum poate facem și un copil, dacă tot zice că mă iubește așa mult. Mai ales că tot îmi zice de când ne-am cunoscut că își dorește o fetiță, pentru că deja are un băiat”, a spus Ilie Năstase, conform Spynews.

Ioana a vorbit despre decizia de a face nunta religioasă, în loc de mult discutatul divorț.

„La noi e totul la modul frumos. Și divorțul dacă avea loc era tot ceva frumos, pentru că la mijloc e Ilie Năstase și nimeni nu are voie să arunce cu pietre în el. Dacă am ajuns acolo, înseamnă că lucrurile nu mai erau așa cum voiam eu. Ilie devenise un pic mai agitat, nu ne mai prea înțelegeam, vorbeam singură. Am mers de două ori să înaintez cererea de divorț și în ziua în care vorbisem cu avocata mea, eu mă aflam cu Ilie în mașină și i-am spus că merg să depun actele și atunci m-a făcut să plâng. Mi-a spus că nu e nevoie să mai merg la avocat, că-mi oferă divorțul la notar, doar să îi împlinesc o singură dorință. Dorința de a fi mireasă și după îmi promite că mergem la notar și divorțăm. Atunci mi-au dat lacrimile”, a spus Ioana, potrivit aceleiași surse.