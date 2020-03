Cum arată aparatele de testare pentru Bucureșteni. Au costat 4 milioane de euro

În jurul datei de 20 martie, România avea disponibile, în cele 10 centre de testare pentru SARS-CoV-2 din țară, un total de 5.400 de teste PCR, anunțau reprezentanții Grupului de Comunicare Strategică, care precizau că în perioada următoare va ajunge în țară un nou stoc de teste. La București, au sosit câteva aparate de testare.

România folosește în acest moment 10 centre de testare pentru noul virus – 9 de stat și unul privat. Spitalele românești folosesc cea mai sigură și mai modernă tehnică de testate pentru depistarea infecțiilor cu noul virus – testele PCR(Polymerase Chain Reaction). Metoda de testare felosită de țara noastră durează câteva ore, dar este cea mai sigură, au explicat medicii de la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din București. În cazul testelor rapide, ce dau rezultatul în 5 minute, precizia este foarte mică.

„Varianta cea mai bună este testarea prin biologie moleculară genetică, prin intermediul PCR (Polymerase Chain Reaction). Este practic ca o viremie pentru hepatita B sau C. Testul PCR are o durată de 4 ore din momentul introducerii probelor în aparat. Intervalul de 4 ore este intervalul potrivit pentru a obține un rezultat concludent. Acest test, chiar dacă iese negativ, nu exclude cu totul infecția la pacienții cu risc mare”, a declarat medicul Adrian Marinescu de la Matei Balș pentru HotNews.

Precise, dar puține la număr. Vestea bună este că Primăria Capitalei a achiziționat aparate de testare RT PCR, care măresc de 8 ori viteza de testare a noului virus. Astfel, viteza de testare a pacienților din București a crescut de la 120 de teste pe zi la 900 de teste. Municipalitatea a investit 4 milioane de euro în aparatură și echipamente de protecție pentru unitățile sanitare din București numai în aceste zile.

„Totodata, am alocat fonduri pentru achizitia altor doua aparate PCR pentru institutul Matei Bals. Cu aceste aparate am putut creste de 8 ori viteza de testare in municipiul Bucuresti: daca pana acum se puteau face 120 de teste pe zi, în acest moment, cu această aparatură de noua generatie, se realizeaza chiar și peste 900 de teste pe zi”, a scris Gabriela Firea, pe Facebook.