Cum arată Andreea Bălan, după cele 6 zile petrecute în spital. Cumplit prin ce a trecut! Primele declarații ale vedetei de la Antena 1

Primele declarații ale Andreei Bălan după ce a ajuns de urgență la medic acuzând dureri groaznice abdominale. Vedeta a povestit prin ce a trecut în cele șase zile de spitalizare.

Andreea Bălan, slăbită după cele 6 zile petrecute în spital. Primele declarații ale vedetei

La începutul săptămânii trecute, mai exact, luni, Andreea Bălan a acuzat dureri abdominale puternice, nu s-a putut odihni noaptea, iar a doua zi a fost prezentă la o ședință se sumar cu echipa emisiunii ”Te cunosc de undeva”, în cadrul căreia este jurat. Durerile au revenit și, în acel moment, artista a luat decizia de a se urca în mașină și de a se prezenta la unitatea spitalicească unde a născut-o pe a doua sa fetiță, când a trecut pe lângă moarte, intrând în stop cardio-respirator.

Medicii i-au făcut pe loc o tomografie computerizată, nu au fost mulțumiți de rezultat și a trebuit să i se facă o a doua analiză din care a reieșit că vedeta are un abces abdominal. După noaptea de suspans, în dimineața celei de-a doua zile urma ca doctorii să decidă dacă aceasta va fi operată sau i se va administra un tratament puternic.

„A doua zi am avut așa de mare noroc, inimaginabil. Eram programată la ora 16 la sală, să intru în operație, stabilisem deja cu domnii doctori cum voi tăiată, ce se va întâmpla. Eu le-am zis să facă tot ce cred de cuviință, dar m-am speriat, adică am dat mesaje la toți cei dragi, mi-am făcut testamentul vocal, am intrat într-o stare foarte proastă.

Și sala de operație nu a fost gata, s-a întârziat cu vreo 15 minute, jumătate de oră, a început să se elimină singură, apoi mi s-a pus un dren și așa am scăpat de operație. Am avut acel dren șase zile și am avut un antibiotic prin perfuzie. Infecția s-a redus în următoarele două, trei zile, mi s-a luat sânge din două în două zile, leucocitele au început să scadă și, după șase zile, s-a drenat tot, apoi am fost externată”, a povestit Andreea Bălan la ”XNS”, emisiune de noapte difuzată pe Antena 1.

„Acum am mai slăbit. E normal după spitalizare”

Cât despre cum se înfățișează, vedeta este la fel de zâmbitoare, puțin obosită, dar a recunoscut că a lăsat și câteva kilograme în spital: „Oricum, în spital slăbești. Poate să fiu și mai sensibilă fizic de la cealaltă operație. Trei operații într-o lună…a fost greu. Și psihic mi-am revenit greu. Dar ca și kilograme tot 49, 50 am. Acum am mai slăbit. E normal după spitalizare. Petrișor e mai fericit, că ridică mai puțin”, a mai povestit cântăreața.