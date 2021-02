Cum arăta Andra în tinerețe, pe când era doar o adolescentă care pornea la drum în muzică

Una dintre cele mai cunoscute cântărețe de la noi din țară este Andra Măruță. Aceasta și-a început cariera muzicală în anul 2001, la vârsta de 14 ani, cu single-ul intitulat: În noapte mă trezesc. Iată cum arăta Andra în tinerețe.

Alexandra Irina Măruță, pe numele întreg, s-a născut la 23 august 1986 la Câmpia Turzii. Numele acesteia înainte de căsătorie era Mihai. Este cunoscută mai bine sub numele de scenă Andra. Aceasta este o vedetă de televiziune și cântăreață de origine română de muzică pop, și R&B.

Foarte puțini dintre noi ne mai amintim cum arăta Andra la începuturile carierei sale, pe vremea în care nu era atât de faimoasă. Aceasta nu a ținut ascunse niciodată pozele sale din tinerețe.

“Este ca și cum mi-ar fi rușine de ceea ce am făcut. Ăștia am fost, nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit. Nu am făcut nimic rău, nu am știut. De asta zic este întotdeauna loc de mai bine, să învățăm, să prindem experiență de la cei care într-adevăr cunosc”, a spus artista, într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani, potrivit huff.ro.