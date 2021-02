A avut loc un moment rușinos la Românii au Talent. Alexandra Dinu s-a făcut de râs. Cum a reacționat Andra, citiți în articolul de mai jos.

Sezonul 11 Românii au Talent a debutat cu o surpriză pentru toți fanii emisiunii. Juriului concursului TV de talente i s-a alăturat Alexandra Dinu, fosta soție a lui Adrian Mutu. Aceasta a trebuit să fie pusă în temă cu tot ceea ce înseamnă această responsabilitate nouă de jurat la Românii au Talent.

Cea care s-a oferit să îndrume în noua ”meserie” de jurat a fost nimeni alta decât Andra Măruță. Astfel, într-o pauză de filmări, Andra Măruță i-a arătat Alexandrei Dinu cum se folosește butonul roșu, cel responsabil pentru întreruperea actului artistic al unui concurent aflat pe scena Românii au Talent.

Filmările pentr sezonul 11 al Românii au Talent au avut loc în condiții speciale, din cauza epidemiei de coronavirus. Astfel, obișnuiții spectatori ai emisiunii au dispărut cu desăvârșire, însă din show nu s-a dus lipsă de aplauze.

Organizatorii au plasat în locul spectatorilor monitoare uriașe, acolo unde au apărut spectatorii, astfel încât concurenții să se poată bucura de aplauze ca și când spectatorii ar fi fost în sală.

De asemenea, în sălile de filmare au fost prezenți decât jurații, Andra Măruță, Florin Călinescu, Andi Moisescu și proaspăt-jurata Alexandra Dinu, fosta soție a fotbalistului Adrian Mutu, precum și echipa de filmare.

Românii au Talent a fost conceput în așa fel încât nimeni să nu fie pus în pericol de infectare cu coronavirus.

Primul episod Românii au Telent a decurs bine, iar Alexandra Dinu a trecut peste momentul penibil în care nu a știut cum să folosească butonul roșu. De altfel, aceasta a recunoscut că rolul de jurat la concursul de talente îi vine ca o mănușă.

”Televiziunea a fost prima mea pasiune, dar când am descoperit filmul, am știut că locul meu era acolo. În ultimii ani, am primit numeroase propuneri din televiziune, dar nu am simțit că era nici locul și nici timpul potrivit.

Am știut mereu că va veni o zi când voi reveni în televiziune, iar când am primit propunerea pentru Românii au talent, cel mai bun show de entertainment, am știut că ACUM este momentul! Este o nouă experiență pe care o aștept cu entuziasm. Abia aștept să povestesc despre această perioadă odată ce vom începe treaba!” spunea Alexandra Dinu.