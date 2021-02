Florin Călinescu, atac la Andra la Românii au Talent. Juratul s-a dezlănțuit, ce s-a întâmplat

Luni seară, la ora 20.30, a început o nouă ediție a emisiunii Românii au Talent, pe PRO TV. Din păcate, un moment de pe scenă i-a adus în corzi pe doi dintre jurați. Florin Călinescu a avut un atac la Andra din cauza unui concurent.

Moment ireal pe scena emisiunii de la PRO TV. Un concurent din Craiova și-a făcut apariția pe scenă însoțit de o vioară electică. Instrumentul muzical de dimensiuni și aspect neobișnuit față de o vioară normală l-a intrigat pe Florin Călinescu.

Juratul a rămas uimit de dimensiunile ei și tot întreba unde este cutia ei. Moment în care Alexandru Zeta i-a explicat lui Florin Călinescu secretul viorii sale. După câteva glumițe nereușite despre instrumentul muzical, juratul l-a lăsat pe concurent să cânte. Puteți asculta numărul lui la finalul articolului.

Juratul s-a simțit de minune pe numărul lui Alexandru Zeta, a râs, a aplaudat și chiar a scos un mare teanc de bancnotee de 100 de lei. Cu ele, a făcut o mică aroganță specifică maneliștilor: le-a luat și le-a îndreptat, în glumă, către concurent.

Cu toate că publicul (care este prezent în emisiune pe o plasmă uriașă plasată în spatele juraților, fiind prezenți în mod online prin Zoom) a fost încântat de număr, ca și ceilalți din juriu, Andra i-a dat lui Alexandru Zeta un ”Nu”. Gestul ei i-a șocat pe toți cei din platou, dar si de la televizor.

Cel mai șocat de gestul ei a fost Florin Călinescu, care i-a dat un ”Da” concurentului. Evident, vedeta PRO TV nu s-a putut abține să nu discute cu Andra decizia ei de a da un ”Nu”, dar după ce Alexandru Zeta a părăsit scena.

”La mine este un nu, cu părere de rău, pentru că…. Când calci prea mult accelerația, o dai în extrema cealaltă. Mi s-a părut prea mult, ce poate să fie frumos devine, la un moment dat, deranjant. Îmi pare rău, mă iertați”, a spus Andra

”Of, de aia e bine să nu vină femeile neînsoțite. Ai exagerat, nu suntem la audiții pentru filarmonica din Berlin. E un copil”, a mai adăugat Florin Călinescu.

”Eeee, îți spun ce i-am zis și lui Petre (n.r. Mihai Petre, fost jurat al emisiunii în sezonul trecut) hai să nu mai fim așa de elitiști. Când te-ai făcut așa? E primul sezon când ești chiar…”, i-a mai reproșat Florin Călinescu colegei sale de pupitru, Andra.

”Nu a auzit nimeni cum a tras de corzi, cum aproape le-a rupt? Așa am simțit eu acum. Am gresit, nu am greșit… așa am simțit”, și-a scuzat Andra votul șocant, mai ales din prisma faptului că, dintre toți cei de la masa juraților, e singura cu ani de experiență muzicală în spate.