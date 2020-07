Cum arată Amalia Năstase în costum de baie, după ce a slăbit 35 de kilograme

În urmă cu aproape doi ani, Amalia Năstase declara că este hotărâtă să înceapă războiul cu kilogramele în plus. După primele 20 de kilograme date jos, vedeta a apărut pe micile ecrane declarând că slăbitul este un adevărat chin, dar mai chinuitor a fost, totuși, să-și reamintească de perioada în care acul cântarului se apropia vertiginos de 100 de kilograme, așa că a continuat. În total, a slăbit 35 de kilograme, iar mobilitatea și energia i-au revenit, precum și puterea de a se arată în costum de baie.

Amalia Năstase și-a recăpătat formele după ce a urmat o dietă personalizată, sub îndrumarea unui specialist. După ce a slăbit, femeia de afaceri a vrut rapid să scape de toate hainele XXXL care îi aminteau de perioada mai puțin fericită din viața ei. Spre marea sa bucurie, noua siluetă îi permite să etaleze din nou ținutele dragi, pe care le păstrase în dressing, întrucât nu îi mai veneau.

Problemele cu care s-a confruntat au fost nu numai la capitolul haine, ci și la încălțăminte: „Deci eu nu mai intram nici în pantofi. Și mi-am regăsit acum toată garderoba, toți pantofii, tot”, declara Amalia pentru Libertatea. De asemenea, pe lângă grija la alimentele pe care le consumă, cantități și programul de sport, vedeta acceptă și diferite experiențe în viața sa, care, pe scurt, îi pun sângele în mișcare.

„Cea mai revitalizanta experienta pe care am avut-o, a doua oara, in cadrul @reboot_bygeobogdan Am stat 5 minute in gheata si sunt foarte mandra de mine 🙂 Multumesc @coach_geo pentru rabdare si pentru ce m-ai invatat. Deabia astept tabara viitoare 22-26 iulie. 💪💪💪🧊🧊”, a scris Amalia Năstase pe Instagram.