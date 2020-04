Gestul făcut de Amalia Năstase pentru spitalul Budimex. Medicul Cârstoveanu, în culmea fericirii

View this post on Instagram

Am ajuns astazi cu 150 de vizete la Budimex pentru personalul medical de la neonatologie condus de Doctorul Catalin Carstoveanu❤️. Multumesc si multe felicitari celui care a facut donatia, Sorin de la @pescaderiaalioli Ei au si o promotie pentru ca ar vrea sa continue sa faca astfel de gesturi. Oferta este: o Paella de Mariscos plus inca una gratis. Oferta este valabila incepand de astăzi pana la data de 1 mai! Comanda aceasta ii ajuta sa treaca cu bine luna si să plateasca salariile celor 40 de angajati, motiv pentru care ei multumesc tare mult. #staiacasa #solidaritate #anticriza 🙏🏻