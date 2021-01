Cum arată Adelina Pestrițu, fără pic de machiaj. Vedeta le-a arătat tuturor fanilor

Adelina Pestrițu e una din vedetele de la noi care încurajează un make-up natural sau chiar deloc atunci când nu are ședințe foto sau nu apare la TV ori evenimente publice. Fosta soție a lui Liviu Vârciu s-a filmat și pozat în șirul de vacanțe care pare că nu se mai termină fără strop de machiaj. Cum arată aceasta fără nicio îmbunătățire?

E clar că naturalețea răspândită în 2020 a trecut pragul și anului 2021. Noile standarde ale frumuseții sunt din ce în ce mai aproape de realitate, lăsând femeilor timp să se dezvețe de toată adăugirile estetice și concepțiile incomode care s-au tot perindat în spațiul online, la TV și inclusiv pe podiumuri.

Adelina Pestrițu e una din vedetele care s-au filmat și pozat deseori fără machiaj, încurajând astfel doamnele și domnișoarele să se iubească așa cum sunt și să vadă că frumusețea lor stă în alte lucruri.

Aflată în vacanță, fosta prezentatoare de televiziune le-a arătat tuturor urmăritorilor beneficiile tratamentelor pe care și le face și a soarelui care i-a cam mângâiat bine chipul în ultimele săptămâni de când e plecată de pe meleaguri. Bruneta s-a pozat fără niciun filtru și a și accentuat asta prin mesajul din colțul fotografiilor – „no filter”.

„Folosesc si recomand cu incredere mastile cu miere si caviar. Le aplic in fiecare seara, pentru ca masca de fata pe baza de caviar inchide porii, asigura un ten curat si luminos. Mastile de fata cu miere precum si uleiul de masline ajuta tenul, lansandu-l moale si luminos. Folosesc ulei de masline pentru intretinerea corporala mai mult decat il folosesc pentru a gati. Nu poate fi considerat un secret cosmetic faptul ca imi aplic masti de fata bogate in elemente naturale nutritive.

Insa ma expun la soare doar la orele in care acest lucru nu este periculos pentru sanatate si nu uit niciodata sa aplic pe piele o crema cu indice de protectie foarte mare. Respect cateva etape pe care le parcurg in ceea ce priveste estetica tenului: ma demachiez ori de cate ori este necesar, imi aplic creme hranitoare, nu uit niciodata sa ma demachiez. Pot spune ca sunt o norocoasa, am un ten fara probleme, care imi permite sa folosesc o gama variata de produse cosmetice (folosesc cremele naturiste, de la farmacii de profil, nu foarte scumpe). Daca este un produs scump asta nu inseamna ca si efectul va fi pe masura.”

Adelian Pestrițu (Sursa: feminis.ro)